دولي

ترامب يُعلّق على فوز نتنياهو بانتخابات الكنيست

ترامب يُعلّق على فوز نتنياهو بانتخابات الكنيست
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالانتخابات الإسرائيلية، مؤشر جيد للسلام.

وحسب تلفزيون (i24news) الإسرائيلي، فقد اتصل ترامب من طائرة الـ (-Air Force 1) بنتنياهو، وهنأه بحرارة على فوزه في الانتخابات، كما هنأ الشعب الإسرائيلي، وذلك بحسب بيان صدر عن مكتب نتنياهو.

وشكر نتنياهو الرئيس ترامب على دعمه "الهائل" لإسرائيل، بما في ذلك اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، و"وقوفه الحازم ضد النظام الإيراني"، الذي شمل قراره من الاثنين، تصنيف الحرس الثوري الإيراني كـ "تنظيم إرهابي".

وأعربا مرة أخرى، عن تقديرهما للصداقة "العميقة" التي تسود بينهما شخصياً، وبين البلدين، واتفقا على "مواصلة العمل معاً بشكل وطيد، خلال السنوات المقبلة، لصالح إسرائيل والولايات المتحدة".

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