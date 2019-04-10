مستوطنون وعناصر مخابرات يقتحمون الأقصى وصلوات تلمودية في باب الرحمة

رام الله - دنيا الوطناقتحم 87 مستوطناً و23 عنصراً من مخابرات الاحتلال، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بقوات الاحتلال.وبحسب وكالة (وفا)، فإن عدداً من المستوطنين، أدّوا شعائر وصلوات تلمودية علنية في منطقة باب الرحمة بالجهة الشرقية من المسجد الأقصى بحراسة قوات الاحتلال.ونفذ المستوطنون، وعناصر المخابرات جولات استفزازية ومشبوهة في المسجد قبل مغادرته من جهة باب السلسلة.