شؤون فلسطينية

مستوطنون وعناصر مخابرات يقتحمون الأقصى وصلوات تلمودية في باب الرحمة

مستوطنون وعناصر مخابرات يقتحمون الأقصى وصلوات تلمودية في باب الرحمة
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم 87 مستوطناً و23 عنصراً من مخابرات الاحتلال، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بقوات الاحتلال.

وبحسب وكالة (وفا)، فإن عدداً من المستوطنين، أدّوا شعائر وصلوات تلمودية علنية في منطقة باب الرحمة بالجهة الشرقية من المسجد الأقصى بحراسة قوات الاحتلال.

ونفذ المستوطنون، وعناصر المخابرات جولات استفزازية ومشبوهة في المسجد قبل مغادرته من جهة باب السلسلة.

أخبار ذات صلة

شاهد: اعتقال فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن شرق القدس

شاهد: اعتقال فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن شرق القدس

الاتحاد البرلماني الدولي يؤكد إقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967

الاتحاد البرلماني الدولي يؤكد إقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967

نقل أسيريْن من معتقل (رامون) لمستشفى الرملة بعد إضرابهما عن شرب الماء

نقل أسيريْن من معتقل (رامون) لمستشفى الرملة بعد إضرابهما عن شرب الماء

ما بين الخماسيني والماطر.. طالع أحوال الطقس حتى يوم الثلاثاء

ما بين الخماسيني والماطر.. طالع أحوال الطقس حتى يوم الثلاثاء

قوات الاحتلال تعتقل فتاة فلسطينية على حاجز &#34;الزعيم&#34; شرق القدس

قوات الاحتلال تعتقل فتاة فلسطينية على حاجز "الزعيم" شرق القدس

لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس..وفد من &#34;الديمقراطية&#34; برئاسة حواتمة يزور موسكو

لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس..وفد من "الديمقراطية" برئاسة حواتمة يزور موسكو

شاهد: استخراج رصاصة استقرت بقلب طفل غزي 12 يوماً بمستشفى المقاصد

شاهد: استخراج رصاصة استقرت بقلب طفل غزي 12 يوماً بمستشفى المقاصد

هيئة الأسرى تدعو لتوخي الدقة والمصداقية بالبيانات المتداولة حول قضية الإضراب

هيئة الأسرى تدعو لتوخي الدقة والمصداقية بالبيانات المتداولة حول قضية الإضراب

التعليقات

الدنيا حكايات

دخان الشيخ الشعراوي

دخان الشيخ الشعراوي

شؤون فلسطينية

مستوطنون وعناصر مخابرات يقتحمون الأقصى وصلوات تلمودية في باب الرحمة

مستوطنون وعناصر مخابرات يقتحمون الأقصى وصلوات تلمودية في باب الرحمة

قوات الاحتلال تعتقل فتاة فلسطينية على حاجز &#34;الزعيم&#34; شرق القدس

قوات الاحتلال تعتقل فتاة فلسطينية على حاجز "الزعيم" شرق القدس

لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس..وفد من &#34;الديمقراطية&#34; برئاسة حواتمة يزور موسكو

لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس..وفد من "الديمقراطية" برئاسة حواتمة يزور موسكو

شاهد: استخراج رصاصة استقرت بقلب طفل غزي 12 يوماً بمستشفى المقاصد

شاهد: استخراج رصاصة استقرت بقلب طفل غزي 12 يوماً بمستشفى المقاصد

وزارة التربية وديوان الموظفين: تنفيذ أتمتة المعاملات الإدارية في حزيران المقبل

وزارة التربية وديوان الموظفين: تنفيذ أتمتة المعاملات الإدارية في حزيران المقبل

بالصور: إصابة مستوطن بعد تعرّض مركبته لهجوم جنوب مدينة بيت لحم

بالصور: إصابة مستوطن بعد تعرّض مركبته لهجوم جنوب مدينة بيت لحم

ضبط 10 آلاف لتر محروقات مهربة في الخليل

ضبط 10 آلاف لتر محروقات مهربة في الخليل

هل التزمت البنوك بتعليمات سلطة النقد إزاء قروض الموظفين والشيكات المرتجعة؟

هل التزمت البنوك بتعليمات سلطة النقد إزاء قروض الموظفين والشيكات المرتجعة؟

منوعات

أنغام: &#34;شكرا زوجي العزيز لقد تحملت الكثير من أجلي&#34;

أنغام: "شكرا زوجي العزيز لقد تحملت الكثير من أجلي"

هيفا وهبي بلوك جديد وجريء.. وإليسا أول المعجبين

هيفا وهبي بلوك جديد وجريء.. وإليسا أول المعجبين

أول ظهور لابنة الفنانة ناهد شريف.. هل ورثت جمال والدتها؟

أول ظهور لابنة الفنانة ناهد شريف.. هل ورثت جمال والدتها؟

مادونا تغني في إسرائيل بمليون دولار

مادونا تغني في إسرائيل بمليون دولار

شاهد: رد فعل أمين زوج الدكتورة خلود بعد إحراجه بتعليق يخصها

شاهد: رد فعل أمين زوج الدكتورة خلود بعد إحراجه بتعليق يخصها

3 أورام في الرأس.. الإعلامية صابرين بورشيد في خطر

3 أورام في الرأس.. الإعلامية صابرين بورشيد في خطر

عمرو واكد يستخدم سكارليت جوهانسون ليسخر من اتهامات سعيه لمنصب سياسي في مصر

عمرو واكد يستخدم سكارليت جوهانسون ليسخر من اتهامات سعيه لمنصب سياسي في مصر

رغم رحيله.. منذر رياحنة يُعلن ظهور ياسر المصري في دراما رمضان ويعرض الصور

رغم رحيله.. منذر رياحنة يُعلن ظهور ياسر المصري في دراما رمضان ويعرض الصور

كيف ردت دنيا بطمة على رغبة حلا الترك في عودة والدها لوالدتها؟

كيف ردت دنيا بطمة على رغبة حلا الترك في عودة والدها لوالدتها؟

حقيقة وفاة مقدم برنامج &#34;خواطر&#34;

حقيقة وفاة مقدم برنامج "خواطر"

عربي

الحزب الحاكم في السودان يدعو لمسيرات مؤيدة للبشير

الحزب الحاكم في السودان يدعو لمسيرات مؤيدة للبشير

تظاهرات حاشدة في الجزائر للمطالبة برحيل الرئيس المؤقت

تظاهرات حاشدة في الجزائر للمطالبة برحيل الرئيس المؤقت

مظاهرات السودان.. ما قصة المرأة التي وصفت بتمثال الحرية؟

مظاهرات السودان.. ما قصة المرأة التي وصفت بتمثال الحرية؟

ترامب يُهاتف &#34;بن سلمان&#34;

ترامب يُهاتف "بن سلمان"