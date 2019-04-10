دولي

أسلحة جديدة لجيش الاحتلال الاسرائيلي ستغير وجه المعركة

أسلحة جديدة لجيش الاحتلال الاسرائيلي ستغير وجه المعركة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت إدارة التسلح في جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن أسلحة جديدة ستغير وجه أي معركة مقبلة.

وذكر موقع (مفزاك لايف) الاسرائيلي، أن إدارة التسلح عرضت الأسلحة الجديدة على كبار قادة الجيش.

وأوضح أن الأسلحة هي بنادق آلية متطورة مزودة بأدوات رقمية وأنظمة مراقبة عن بعد.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الأسلحة التي ستستخدمها الألوية القتالية ستغير وجه المواجهة وستعطي الجيش ميزة أخرى في ساحة المعركة.

وقال الضابط في الجيش ماتان نوهوفيتز: "لقد ركزنا بشكل أساسي على الأجهزة البصرية، مثل الرؤية التلسكوبية والتصوير في الليل، وكان الهدف النهائي كشف أعلى المستويات لأنشطتنا المستمرة والأسلحة التي سيستخدمها الجنود وربطها بالميدان من خلال التجربة".

وأوضح أن التدريبات على الأسلحة تركزت في مجال الرماية والقنص وإطلاق النار الجماعي، مبيناً أن ضباط الجيش عانوا من القنص بأسلحة (باراك) و (M24) من خلال الرؤية الليلية.

وتابع الضابط: "لقد أظهرنا أيضًا أحدث التطورات في هذا المجال - مركز مراقبة يتم التحكم فيه عن بعد متوفر به كل الوسائل للرؤية الليلية والنهارية".

ولفت إلى أن "الأسلحة قد تم تطويرها لتلبية الاحتياجات التشغيلية للجيش وتهدف إلى تغيير وجه القتال وتوفير ميزة كبيرة في ساحة المعركة".

ونوه إلى أن الجيش الإسرائيلي يدرك التطور التكنولوجي والاستراتيجي للعدو ويستجيب بسرعة لكل احتياجاته".

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