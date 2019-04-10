نقل أسيريْن من معتقل (رامون) لمستشفى الرملة بعد اضرابهما عن شرب الماء





ويخوض ما يقارب 400 أسير فلسطيني من بيهم قيادات الحركة الاسيرة، اضرابا عن الطعام والشرب، احتجاجا على تعنت ادارة مصلحة السجون ورفضها لمطالب الاسرى.

رام الله - دنيا الوطنأفاد مكتب إعلام الاسرى، بنقل أسيريْن من أقسام سجن رامون إلى مستشفى سجن الرملة، وذلك بعد إضرابهما عن شرب الماء، اثر خوضهما معركة "الكرامة 2".