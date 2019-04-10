الحرس الثوري: سنعلم الولايات المتحدة درسًا لن ينسى

رام الله - دنيا الوطنأصدر الحرس الثوري الإيراني، مساء الأربعاء، بيانًا عن "استراتيجية الرد على الولايات المتحدة" في أعقاب قرار إدراج المنظمة في قائمة المنظمات "الإرهابية" الدولة.وحسب موقع صحيفة (يديعوت احرونوت) الاسرائيلية، فإن الحرس الثوري قال في بيانه: "سنعلمهم درسًا لن ينسوه وسنسبب لهم ندمًا".وأضاف: "قرار ترامب الغبي جاء بعد سلسلة من إخفاقات الولايات المتحدة في المنطقة".