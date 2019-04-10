تركيا تعليقا على نتائج الانتخابات: على إسرائيل الابتعاد عن خطاب القوة

رام الله - دنيا الوطنحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إسرائيل على الابتعاد عن خطاب القوة والشعبوية بعد إجراء الانتخابات الاسرائيلية.وذكر تشاووش أوغلو اليوم الأربعاء، في حديث لقناة (NTV) التركية، أنه يتعين على إسرائيل بعد إجراء الانتخابات أن "تضع جانبا شعبويتها وخطابها (الحالي) والتخلي عن موقفها العدائي".كما دعا وزير الخارجية التركي الولايات المتحدة إلى أن تكون "وسيطا نزيها" في حل النزاع في الشرق الأوسط، مشددا على ضرورة أن تكون خطة السلام الأمريكية الجديدة المعروفة بـ"صفقة القرن" عادلة بالنسبة للفلسطينيين.وجاءت هذه التصريحات على ما يبدو في إشارة إلى وعود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الانتخابية بضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل حال فوزه في الانتخابات التي نظمت أمس.وحسب المعطيات الأولية، حقق حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو فوزا صعبا على منافسه تحالف "أزرق-أبيض"، وذلك يعني بقاء نتنياهو في كرسي رئيس الوزراء لولاية خامسة.