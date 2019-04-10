الحزب الحاكم في السودان يدعو لمسيرات مؤيدة للبشير

رام الله - دنيا الوطنمع تزايد وتيرة الاحتجاجات المناهضة للرئيس السوداني عمر البشير، دعا أنصاره إلى خروج مسيرة مؤيدة له في الخرطوم يوم غد الخميس، وفق ما أفاد حزبه، في وقت واصل آلاف المتظاهرين اعتصامهم خارج مقر القيادة العامة للجيش لليوم الخامس على التوالي.وقال بيان صدر عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في وقت متأخر، أمس، الثلاثاء إن "المكتب القيادي للمؤتمر الوطني يدعم مبادرة قوى الحوار الوطني لتنظيم مسيرة حاشدة يراها الجميع الخميس"، داعيا أعضاءه في أنحاء ولاية الخرطوم للمشاركة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وقال الرئيس المكلف للمؤتمر الوطني أحمد هارون في تصريحات صحفية إن الاستمرار في اختبار صبرهم عمل غير عقلاني، على حد تعبيره.بالمقابل، دعا رئيس حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي إلى تسليم السلطة لقيادة عسكرية مختارة مؤهلة للتفاوض مع ممثلي الشعب لبناء النظام الجديد المؤهل لتحقيق السلام والديمقراطية.وتأتي هذه التصريحات في وقت واصل المتظاهرون الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني لليوم الخامس على التوالي للمطالبة بتنحي الرئيس السوداني.