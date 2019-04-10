ما بين الخماسيني والماطر.. طالع أحوال الطقس حتى يوم الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
أكد ليث العلامي الراصد الجوي الفلسطيني، أن فلسطين تتأثر يوم الجمعة، بأجواء خماسينية شديدة الدفء، لافتا إلى أنها ستستمر حتى الأحد.
وأشار العلامي إلى أن انخفاضات ملموسة على الحرارة ستشهدها فلسطين يوم الثلاثاء، متوقعا أن تكون هناك فرص لتساقط زخات من الامطار.
أكد ليث العلامي الراصد الجوي الفلسطيني، أن فلسطين تتأثر يوم الجمعة، بأجواء خماسينية شديدة الدفء، لافتا إلى أنها ستستمر حتى الأحد.
وأشار العلامي إلى أن انخفاضات ملموسة على الحرارة ستشهدها فلسطين يوم الثلاثاء، متوقعا أن تكون هناك فرص لتساقط زخات من الامطار.
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