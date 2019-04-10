كاتس: بسط السيادة الاسرائيلية على الضفة سيتم بالتنسيق مع أمريكا

رام الله - دنيا الوطنقال يسرائيل كاتس وزير الخارجية الاسرائيلي: "إن نتنياهو سيعمل بسرعة على تشكيل ائتلاف جديد مع شركائه الطبيعيين وأفيغدور ليبرمان يعد من بينهم".وعن بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة أضاف وفق قناة (كان)، أضاف أن الموضوع مطروح على جدول الأعمال إلا أنه سيتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة".