ريفلين يبدأ مشاوراته مع الأحزاب الإسرائيلية حول تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل

يشار إلى أنه بعد فرز 97% من أصوات المقترعين في انتخابات (كنيست) التي أجريت أمس الثلاثاء، يتبين أن حزب (الليكود) برئاسة بنيامين نتنياهو، يتقدم على حزب (أزرق أبيض)، برئاسة بيني غانتس بفارق مقعد واحد.



رام الله - دنيا الوطنالتقى الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين، رئيس لجنة الانتخابات القاضي حنان ميلتزر، وفق ما نقل موقع (والا) الإسرائيلي.واتفق الاثنان على أن تبدأ جولة المشاورات مع مختلف الأحزاب قبل تشكيل الحكومة، الأسبوع المقبل في مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي.وستعرض المشاورات من خلال البث المباشر على جميع المنصات الإعلامية من أجل تعزيز الشفافية عند الإسرائيليين.