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لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس..وفد من "الديمقراطية" برئاسة حواتمة يزور موسكو

لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس..وفد من "الديمقراطية" برئاسة حواتمة يزور موسكو
الأمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة
رام الله - دنيا الوطن
يزور وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على رأسه الأمين العام نايف حواتمة، العاصمة الروسية، موسكو،  بدعوة من وزارة الخارجية.

وقال بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن على جدول الأعمال الاجتماع مع قيادة الدولة ومؤسساتها المختلفة، والأحزاب السياسية، والتباحث بشأن التطورات على الصعيد الدولي والإقليمي، وبما يخص القضية الفلسطينية في المقدمة. 

وأضاف: "كذلك على جدول أعماله عقد ندوات صحفية، ولقاء ممثلي الجاليات العربية الناشطة في العاصمة الروسية".

وهذه الزيارة، هي الأولى لقيادي فلسطيني، بعد فشل حوار فلسطيني عقد في شباط/ فبراير الماضي.

ولم يتوصل الفرقاء الفلسطينيون إلى توافق على بيان سياسي، يدعو الدولة الروسية إلى الدفاع عن القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية في المحافل الدولية؛ حيث امتنع عدد من ممثلي الفصائل عن التوقيع على البيان، فحمل فقط تواقيع تسعة من الفصائل، مقابل امتناع أربعة.

وأكد البيان: أن زيارة حواتمة لموسكو، ولقاءه القيادة الروسية، من شأنها أن تعيد الوصل بين الحركة الوطنية الفلسطينية، ممثلة بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وبين الدوائر السياسية الروسية، خاصة وزارة الخارجية، وباقي المؤسسات المعنية بشؤون الشرق الأوسط.

ويرافق حواتمة في زيارته إلى العاصمة الروسية، موسكو، كل من على الأسعد، مدير مكتبه، والمهندس نمر شعبان بكر، عضو اللجنة المركزية للجبهة، والدكتور محمد سليمان عبد الهادي؛ والدكتور مبارك محمد حسن موسى، والمهندس جودت إبراهيم، أعضاء لجنتي العلاقات والفروع الخارجية، والإعلامي رائد  الأغبر.

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