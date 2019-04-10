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رأفت يدين الهجوم الإرهابي الذي وقع ضد قوة أمنية مصرية بالشيخ زويد

رام الله - دنيا الوطن
أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) صالح رأفت العمل الإرهابي الجبان الذي وقع ضد قوة أمنية مصرية أثناء تأدية واجبها بإجراء عملية تمشيط بمنطقة السوق بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وأسفر عن استشهاد عدد من رجال الشرطة ومدنيين وأصابه آخرين، واصفا إياه بالاجرامي الذي يهدف للنيل من الشقيقة الكبرى مصر.

 وقال رأفت في بيان له، اليوم الأربعاء: "من الضروري أن يتم التصدي للإرهاب بجهد عربي موحد من اجل اجتثاثه لما يمثله من خطر حقيقي على امن واستقرار البلدان العربية.

وفي نهاية بيانه تقدم رأفت من ذوي الشهداء بالتعازي القلبية الحارة وتمنى الشفاء العاجل للجرحى. وأعرب عن تضامن الشعب الفلسطيني قيادة وشعبا مع جمهورية مصر العربية قيادة وشعبا وجيشا.

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