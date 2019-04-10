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هيئة الأسرى تدعو لتوخي الدقة والمصداقية بالبيانات المتداولة حول قضية الإضراب

هيئة الأسرى تدعو لتوخي الدقة والمصداقية بالبيانات المتداولة حول قضية الإضراب
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة توخي الدقة والمصداقية والموضوعية في التعامل مع إضراب الحركة الأسيرة وفكرته، والاستفادة من التجارب السابقة، وأهمية التنسيق ما بين المؤسسات ذات العلاقة لتفادي التخبط المعلوماتي للإضراب. 

وقالت الهيئة: "إن كل طواقمها على أتم الجهوزية لنصرة أسرانا ونضالهم ضد إدارة سجون الاحتلال، التي تحاول فرض واقع جديد داخل المعتقلات، من خلال سحب إنجازات الحركة الأسيرة والتي حققتها خلال عقود من النضال".

وأوضحت الهيئة، أن توجه الحركة الأسيرة لخوض إضرابٍ مفتوحٍ عن الطعام خلال هذه الأيام، جاء بعد تعنت إدارة السجون، ورضوخها لإملاءات ما تسمى بلجنة وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، التي شكلت بقرار رسمي من الحكومة اليمينية المتطرفة منتصف العام الماضي، لدراسة واقع الحياة اليومية للمعتقلين، والتي رأت فيها شيئاً من الرفاهية، ونادت بضرورة تضييق الخناق على الأسرى في مختلف السجون.

وأضافت الهيئة: "بالرغم من صعوبة الأوضاع داخل المعتقلات، وحساسية التوقيت وخطورته، إلا أننا سنكون إلى جانب أسرانا في كل الخطوات التي يتخذونها، ولكن في ذات الوقت يجب على الجميع التحلي بروح المسؤولية، وتحديداً في تناقل المعلومات حول الإضراب المفتوح عن الطعام، حيث هناك تخبط غير مسبوق في البيانات والمعلومات المتداولة حوله، ما سيكون له تأثيراته السلبية على أسرانا وخطواتهم المقبلة".

وأشارت الهيئة إلى أن كل المعلومات التي يتم تناقلها حول الإضراب غير مرفقة بمصادر موثوقة، وبالتالي أدخلنا في متاهة حقيقية، وأصبح هناك فجوات بحاجة إلى معالجة سريعة.

وأكدت الهيئة مجدداً على أنها ستبقى الأحرص في الدفاع
عن مطالب الأسرى وتحركاتهم، وعلينا جميعاً أن نكون على قدرٍ عالٍ من المسؤولية.

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