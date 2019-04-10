وزارة التربية وديوان الموظفين: تنفيذ أتمتة المعاملات الإدارية في حزيران المقبل

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير التربية والتعليم العالي، د. صبري صيدم، ورئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، اليوم، البدء بتنفيذ نظام الأتمتة الشاملة في المعاملات الإدارية حزيران/ يونيو المقبل.جاء ذلك، بحضور وكيل التربية، د. بصري صالح، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والأبنية واللوازم، م. فواز مجاهد، والوكيل المساعد في ديوان الموظفين العام، جمال أبو شنب، والقائم بأعمال مدير عام التعليم العام، ربيحة عليان، ومدير شؤون الموظفين في التربية، مهند أبو شمة، ومدير الرواتب في التربية، أمجد أبو حسن، ومن الديوان، ومدير دائرة المتابعة، أحمد الكيلاني.وأكد صيدم أهمية هذا اللقاء، الذي تناول عديد القضايا المشتركة بين الوزارة والديوان حيث تم إنجاز العديد من الجوانب التي تسهم في إجراءات العمل التكاملي المشترك، والاتفاق على رقمنة الإجراءات المتبعة في التعيين والتوظيف واستبدال النظام الورقي، وتواقيع الموظفين بالإلكترونية وغيرها؛ تعزيزاً للنهج القائم على توظيف التكنولوجيا في العمل الإداري والتربوي.وأضاف صيدم، أن الوزارة مستمرة في هذا النهج، إذ يأتي هذا القرار ضمن الخطة التطويرية للوزارة، مشيراً إلى أن امتحانات التوظيف التي طرحتها الوزارة مؤخراً كانت إلكترونياً وأصبح الجميع باستطاعته الاطلاع عليها إلكترونياً، مثمناً العلاقة القوية والتعاون بين التربية والديوان في عديد المجالات التي تترجم روح الحرص لتطوير الأداء وتقديم خدمات مميزة للمواطنين.بدوره، أكد أبو زيد حالة التكامل والانسجام والعمل المنتج والجهود المبذولة من أجل خدمة القطاع التعليمي بوصفه من أكبر القطاعات على مستوى مؤسسات الدولة، لافتاً إلى أن هذا اللقاء يأتي في سياق التعاون وتذليل الصعوبات التي قد تعترض الجوانب المشتركة، معبراً عن شكره للوزير صيدم ولكوادر الوزارة على المتابعة الحثيثة والتنسيق الفعال لخدمة الغايات المشتركة.