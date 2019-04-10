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ضبط 10 آلاف لتر محروقات مهربة في الخليل

ضبط 10 آلاف لتر محروقات مهربة في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
ضبط جهاز الأمن الوقائي في الخليل، اليوم الأربعاء، 10 آلاف لتر سولار مهرب.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والاعلام في جهاز الأمن الوقائي، أنه تم ضبط الكمية المذكورة داخل شاحنة، أعدت لإخفاء السولار داخلها.

وأشارت إلى أنه جرى اعتقال السائق، ويتم العمل على اعتقال المتورطين والقائمين على عملية التهريب والأشخاص الذين قاموا بإعداد الصهاريج.

وأهاب جهاز الأمن الوقائي، بالمواطنين ضرورة إبلاغه عن هؤلاء المهربين وأماكن التخزين، حتى يتم أخذ الإجراءات القانونية الرادعة لوقف هذه الظاهرة الخطيرة.

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