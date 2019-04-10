ترامب يُهاتف "بن سلمان"

رام الله - دنيا الوطنأعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى محادثة "بناءة" مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عقب القيود الأمريكية التي فرضت على السعودية على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.وأفاد البيت الأبيض في بيان: أن "الطرفين ناقشا الدور المهم الذي تلعبه المملكة العربية السعودية، في ضمان استقرار الشرق الأوسط، فضلاً عن دورها بالضغط على إيران، وكذلك أهمية قضايا حقوق الإنسان".وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت الثلاثاء، أنه سيتم منع دخول 16 سعودياً إلى الولايات المتحدة بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.وقالت الوزارة في بيان، بالإشارة إلى مقتل الصحفي جمال خاشقجي: "سيعلن وزير الخارجية مايك بومبيو عن أسماء أفراد لعبوا دوراً في قتل جمال خاشقجي، هؤلاء الأفراد وأسرهم غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة".