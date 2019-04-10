عاجل

  • هيئة الأسرى تدعو إلى توخي الدقة والمصداقية في البيانات المتداولة حول قضية إضراب المعتقلين

عربي

ترامب يُهاتف "بن سلمان"

ترامب يُهاتف "بن سلمان"
رام الله - دنيا الوطن
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى محادثة "بناءة" مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عقب القيود الأمريكية التي فرضت على السعودية على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأفاد البيت الأبيض في بيان: أن "الطرفين ناقشا الدور المهم الذي تلعبه المملكة العربية السعودية، في ضمان استقرار الشرق الأوسط، فضلاً عن دورها بالضغط على إيران، وكذلك أهمية قضايا حقوق الإنسان".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت الثلاثاء، أنه سيتم منع دخول 16 سعودياً إلى الولايات المتحدة بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقالت الوزارة في بيان، بالإشارة إلى مقتل الصحفي جمال خاشقجي: "سيعلن وزير الخارجية مايك بومبيو عن أسماء أفراد لعبوا دوراً في قتل جمال خاشقجي، هؤلاء الأفراد وأسرهم غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة".

أخبار ذات صلة

مظاهرات السودان.. ما قصة المرأة التي وصفت بتمثال الحرية؟

مظاهرات السودان.. ما قصة المرأة التي وصفت بتمثال الحرية؟

انفجار سيارة جنوب غرب بنغازي ومقتل من فيها

انفجار سيارة جنوب غرب بنغازي ومقتل من فيها

ترامب يتغزل بالسيسي

ترامب يتغزل بالسيسي

وسط احتجاجات على تعيينه.. الرئيس الجزائري المؤقت يتعهد بإجراء انتخابات حرة

وسط احتجاجات على تعيينه.. الرئيس الجزائري المؤقت يتعهد بإجراء انتخابات حرة

وصل لمقر رئاسة الجمهورية: بن صالح يتولى مهامه رسمياً رئيساً للجزائر

وصل لمقر رئاسة الجمهورية: بن صالح يتولى مهامه رسمياً رئيساً للجزائر

مقتل ثمانية أشخاص إثر انفجار قنبلة في مدينة الرقة السورية

مقتل ثمانية أشخاص إثر انفجار قنبلة في مدينة الرقة السورية

الحزب الحاكم بالسودان ينظم مظاهرة الخميس والمعارضة تؤكد مقتل 20 شخصاً منذ السبت

الحزب الحاكم بالسودان ينظم مظاهرة الخميس والمعارضة تؤكد مقتل 20 شخصاً منذ السبت

قائد أركان الجيش الجزائري: سنبقى منسجمين مع حق الشعب الشرعي

قائد أركان الجيش الجزائري: سنبقى منسجمين مع حق الشعب الشرعي

التعليقات

الدنيا حكايات

دخان الشيخ الشعراوي

دخان الشيخ الشعراوي

شؤون فلسطينية

وزارة التربية وديوان الموظفين: تنفيذ أتمتة المعاملات الإدارية في حزيران المقبل

وزارة التربية وديوان الموظفين: تنفيذ أتمتة المعاملات الإدارية في حزيران المقبل

بالصور: إصابة مستوطن بعد تعرّض مركبته لهجوم جنوب مدينة بيت لحم

بالصور: إصابة مستوطن بعد تعرّض مركبته لهجوم جنوب مدينة بيت لحم

ضبط 10 آلاف لتر محروقات مهربة في الخليل

ضبط 10 آلاف لتر محروقات مهربة في الخليل

الخارجية تتساءل عن توفر شريك سلام إسرائيلي بعد نتائج الانتخابات

الخارجية تتساءل عن توفر شريك سلام إسرائيلي بعد نتائج الانتخابات

هيئة الأسرى: الاحتلال اعتقل أكثر من (800) فلسطيني بفترة الانتخابات الإسرائيلية

هيئة الأسرى: الاحتلال اعتقل أكثر من (800) فلسطيني بفترة الانتخابات الإسرائيلية

مستوطنون يخطّون شعارات عنصرية على منازل ومركبات مواطنين برام الله

مستوطنون يخطّون شعارات عنصرية على منازل ومركبات مواطنين برام الله

هيئة الأسرى تتقدم بالتماس للعليا الإسرائيلية لتسليم جثمان الشهيد أبو ليلى

هيئة الأسرى تتقدم بالتماس للعليا الإسرائيلية لتسليم جثمان الشهيد أبو ليلى

أبو هولي ولويس يؤكدان على أهمية التحرك لتجديد التفويض لـ (أونروا)

أبو هولي ولويس يؤكدان على أهمية التحرك لتجديد التفويض لـ (أونروا)

منوعات

هيفا وهبي بلوك جديد وجريء.. وإليسا أول المعجبين

هيفا وهبي بلوك جديد وجريء.. وإليسا أول المعجبين

أول ظهور لابنة الفنانة ناهد شريف.. هل ورثت جمال والدتها؟

أول ظهور لابنة الفنانة ناهد شريف.. هل ورثت جمال والدتها؟

مادونا تغني في إسرائيل بمليون دولار

مادونا تغني في إسرائيل بمليون دولار

شاهد: رد فعل أمين زوج الدكتورة خلود بعد إحراجه بتعليق يخصها

شاهد: رد فعل أمين زوج الدكتورة خلود بعد إحراجه بتعليق يخصها

3 أورام في الرأس.. الإعلامية صابرين بورشيد في خطر

3 أورام في الرأس.. الإعلامية صابرين بورشيد في خطر

عمرو واكد يستخدم سكارليت جوهانسون ليسخر من اتهامات سعيه لمنصب سياسي في مصر

عمرو واكد يستخدم سكارليت جوهانسون ليسخر من اتهامات سعيه لمنصب سياسي في مصر

رغم رحيله.. منذر رياحنة يُعلن ظهور ياسر المصري في دراما رمضان ويعرض الصور

رغم رحيله.. منذر رياحنة يُعلن ظهور ياسر المصري في دراما رمضان ويعرض الصور

كيف ردت دنيا بطمة على رغبة حلا الترك في عودة والدها لوالدتها؟

كيف ردت دنيا بطمة على رغبة حلا الترك في عودة والدها لوالدتها؟

حقيقة وفاة مقدم برنامج &#34;خواطر&#34;

حقيقة وفاة مقدم برنامج "خواطر"

شاهد عيان في قضية الفنانة &#34;زينة&#34; يؤكد ضربها لطفلة

شاهد عيان في قضية الفنانة "زينة" يؤكد ضربها لطفلة

عربي

مظاهرات السودان.. ما قصة المرأة التي وصفت بتمثال الحرية؟

مظاهرات السودان.. ما قصة المرأة التي وصفت بتمثال الحرية؟

ترامب يُهاتف &#34;بن سلمان&#34;

ترامب يُهاتف "بن سلمان"

انفجار سيارة جنوب غرب بنغازي ومقتل من فيها

انفجار سيارة جنوب غرب بنغازي ومقتل من فيها

ترامب يتغزل بالسيسي

ترامب يتغزل بالسيسي