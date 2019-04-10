انفجار سيارة جنوب غرب بنغازي ومقتل من فيها





ونقل الموقع عن مصادر محلية في المدينة، تضارب الأنباء حول الحادثة، حيث أفادت مصادر بأن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة، فيما أكد شهود عيان، أن السيارة كانت تحمل متفجرات من مخلفات الحرب للتخلص منها، وكان يستقلها ثلاثة عسكريين قتلوا في الانفجار.



وأوضح أحد الشهود: أن السيارة كانت في طريقها للتخلص من مخلفات الحرب، إلا أنها تعرضت لحادث سير ما تسبب في انفجار المتفجرات التي تحملها.





رام الله - دنيا الوطنقال موقع (روسيا اليوم): إن سيارة انفجرت قرب بوابة القوارشة جنوب غرب مدينة بنغازي، ما أودى بحياة أشخاص، كانوا يستقلونها.