عياش يستنكر العمل الإرهابي بحق شرطة مصريين شمال سيناء

رام الله - دنيا الوطناستنكر الدكتور محمد عياش، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، الجريمة التي استهدفت شرطة وجنود من الجيش المصري الشقيق من قبل جماعات مسلحة، والذي أسفر عن استشهاد وجرح عدد منهم أثناء هجوم ارهابي على سوق في مدينة الشيخ زويدفي شمال سيناء.وقال عياش "إننا وإذ نستنكر وندين ونشجب هذه الجريمة التي استهدفت جنوداً أشقاء لا ذنب لهم سوى أنهم يقومون بتأدية واجبهم الوطني، نتقدم بأحر التعازي والمواساة للشعب المصري، رئاسةً وحكومةً، ولأهالي الشهداء، متمنين الشفاء العاجل للجرحى والمصابين في هذه الحادثة ".وشدد رجل الأعمال الفلسطيني، على أن المساس بمصر وجيشها هو مساس بكل الشعبالفلسطيني، وبكل الأمة العربية، مذكراً بدور الجيش المصري التاريخي، وتقديمه لآلاف الشهداء والجرحى في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، ومشيداً بالدور التاريخي لمصر الكنانة في خدمة كافة القضايا القومية لامتنا العربية، موضحاً أن مصر هي قلب العرب النابض وأن جيشها هو درع الأمة جمعاء.وأكد عياش وقوفه إلى جانب مصر الشقيقة في هذه الظروف الصعبة، وكله ثقة وأمل بأنها ستتمكن من تجاوز هذه الصعوبات وتجاوز التحديات والظروف، وقدم عياش تعازيه لأسر الشهداء متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابينوكان قُتل عدد من أفراد الشرطة المصرية ومدنيون وأصيب آخرون إثر انفجار في السوق التجاري بمدينة الشيخ زويد، بشمال سيناء.وقالت مصادر أمنية وشهود عيان: إن شخصاً فجر نفسه في منطقة السوق التجاري القديم، بوسط المدينة.