الشرطة الألمانية تُداهم منظمتين في البلاد للاشتباه بتمويل حماس



وأفادت وزارة الداخلية الألمانية، أن المداهمات، استهدفت بشكل أساسي منظمتي (المقاومة العالمية- غوث) و(أنصار الدولية) اللتين يعتقد أنهما جمعتا أموالاً لصالح حركة حماس، خلف ستار تقديم مساعدات إنسانية.



من جهته، قال وزير الداخلية، هورست زيهوفر في بيان "كل من يدعم حماس خلف ستار المساعدات الإنسانية يتجاهل القيم الأساسية لدستورنا، ويضعف الثقة في التزام الكثير من المنظمات الإغاثية"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وتقول المنظمتان على موقعيهما الإلكترونيين: إنهما تجمعان تبرعات لصالح مواطنين في غزة والصومال وسوريا ودول أخرى.

رام الله - دنيا الوطنداهمت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، مكاتب تابعة لمنظمات إسلامية، يشتبه بتمويلها حركة المقاومة الإسلامية (حماس).