مستوطنون يخطّون شعارات عنصرية على منازل ومركبات مواطنين برام الله

رام الله - دنيا الوطنخط ّمستوطنون، اليوم الأربعاء، شعارات عنصرية على عدد من منازل ومركبات المواطنين في قرية عين يبرود شرق رام الله.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية، أن عدداً من المستوطنين، تسللوا إلى القرية فجراً من جهة الشارع الاستيطاني المعروف باسم شارع "60"، وخطّوا شعارات عنصرية على ممتلكات المواطنين، ثم انسحبوا من المكان.يشار إلى أن المستوطنين، يقتحمون القرية من وقت لآخر، ويمارسون عربداتهم، تحت حماية قوات الاحتلال.