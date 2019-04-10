مقتل ستة أشخاص في تحطم مروحية عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني

رام الله - دنيا الوطنتحطمت طائرة مروحية عسكرية، تابعة للحرس الثوري الإيراني، شمال غربي البلاد، اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص.ونقل موقع (روسيا اليوم) أن المروحية، سقطت في منطقة "دالامبر" التابعة لمدينة أرومية في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب البلاد.وقال شهود عيان: إن مروحيتي إغاثة، وثماني سيارات إسعاف، توجهت نحو منطقة تحطم المروحية، فيما قالت وكالة (فارس) نقلاً عن مصدر مطلع: إن عطلاً فنياً أدى إلى تحطم المروحية، نافياً أي عمل أمني أو إرهابي استهدف المروحية.وأشارت الوكالة إلى أن المروحية، سقطت في منطقة جبلية وعرة تغطيها الثلوج بارتفاع مترين، مما يصعب عمليات الإنقاذ.