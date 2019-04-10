هيئة الأسرى تتقدم بالتماس للعليا الإسرائيلية لتسليم جثمان الشهيد أبو ليلى

تقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، بالتماس لما تسمى "بالمحكمة العليا الإسرائيلية" للمطالبة بتسليم جثمان الشهيد عمر أبو ليلى، والذي استشهد بتاريخ 19/3/2019 في قرية عبوين قضاء مدينة رام الله.





وقالت الهيئة: إن الالتماس، أرفق بطلب عدم نقل جثمان الشهيد أبو ليلى لما تسمى بمقابر الأرقام، حتى يصدر قرار بالرد على التماس الهيئة.





وكان الشهيد أبو ليلى (19 عاماً) من سلفيت، قد استشهد بعد أن قامت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ووحداته الخاصة، بمحاصرة منزل قديم في قرية عبوين قضاء رام الله، كان متواجداً فيه بتاريخ 19/3/2019 وأطلقت تجاهه مئات الرصاصات، وعدة صواريخ بصورة همجية، وبعدها تم احتجاز جثمانه.

رام الله - دنيا الوطن