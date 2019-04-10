أبو هولي ولويس يؤكدان على أهمية التحرك لتجديد التفويض لـ (أونروا)

رام الله - دنيا الوطنبحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي مع مدير عمليات وكالة الغوث الدولية (أونروا) في الضفة الغربية غوين لويس أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الضفة والقدس والإجراءات التي اتخذتها وكالة الغوث لتحسين خدماتها في المخيمات، وتطوير أوضاع مدارسها في القدس.وأكد أبو هولي خلال لقاء عقد اليوم مع لويس في مكتبه بمقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله بحضور مدير عام دائرة شؤون اللاجئين احمد حنون ومدير(أونروا) كنعان الجمل ومسؤول دائرة الاتصال في (أونروا) كاظم أبو خلف ان دائرة شؤون اللاجئين تعمل على تعزيز مكانة (أونروا) والحفاظ على استمرارية خدماتها ووجودها من خلال مسارين:الأول على مستوى الدول الاعضاء في الامم المتحدة لحشد الدعم السياسي لتجديد التفويض الذي ينتهي في سبتمبر القادم والثاني على مستوى الدول المانحة والممولة لدعم موازنتها وسد العجز المالي في موازنتها من خلال حثها على رفع سقف تبرعاتها والوفاء بالتزاماتها المالية.وتطرق أبو هولي خلال اللقاء الى زيارته الى لبنان ولقائه مع مدير عمليات (أونروا) في لبنان كلاوديو كوردون، والظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها اللاجئون في المخيمات الفلسطينية في لبنان مؤكدا على ضرورة ان تولي (أونروا) اهتماما اكبر للمخيمات الفلسطينية في لبنان، نظراً لخصوصية أوضاعهم الحياتية الصعبة.وبين أن دائرة شؤون اللاجئين بدأت فعليا في العمل على الأرض لمتابعة قضايا اللاجئين ومعالجة المشاكل اليومية والحياتيةوأشار إلى أن دائرة شؤون اللاجئين تولي اهتماماً كبيراً للاجئين الفلسطينيين في القدس، وخاصة في مخيم شعفاط والحفاظ على (أونروا) وخدماتها في القدس رافضاً المخطط الإسرائيلي الذي يستهدف اغلاق مؤسسات (أونروا) في القدس.وأكد أبو هولي على اهمية اللقاءات الثنائية بين دائرة شؤون اللاجئين و(أونروا) من اجل تبادل الأفكار والتشاور في المستجدات المرتبطة بقضية اللاجئين واوضاعهم المعيشية على قاعدة الشراكة كون دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة هي صاحبة الاختصاص.فيما تطرقت لويس إلى الإجراءات التي اتخذتها (أونروا) لتفعيل وتطوير أوضاع مدارسها في القدس وعن برامجها المتعددة التي من شانها زيارة ثقة اللاجئين بمؤسساتها والاقبال عليها.كما أشارت إلى زيارة المفوض العام للوكالة بيير كرينبول للضفة الغربية، وتفقده عدد من المواقع وافتتاح العيادة الصحية في مدينة دورا "الخليل" وزيارة مخيم شعفاط والوقوف على أخر المستجدات في مجال تطوير الخدمات والعلاقة مع المجتمع المحلي .وأكدت على التحديات التي تواجه عمل (أونروا) خاصة في مدينة القدس في ظل الاجراءات الاسرائيلية، مشددة على ان التحدي الكبير سيكون في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل حيث التصويت لتجديد التفويض لـ (أونروا).وبينت أن (أونروا) دعت مجموعة من المانحين لمنطقة القدس وذلك لحساسيتها لافتة إلى أن وفداً من مؤسسة (سيدا) السويدية سيكون متواجداً لدراسة ما يمكن المساهمة به من أجل خدمة اللاجئين.وأكدت على أن حضور (أونروا) المستمر في القدس من خلال الزيارات الميدانية لمدارسها ومؤسساتها العاملة في القدس وجلب المانحين، ساهم في أن أصبح المجتمع المحلي أكثر تفهماً لوضع (أونروا) وأهميتها.وبخصوص مستشفى قلقيلية، أوضحت أن (أونروا) باشرت بعملية التنسيق مع الهلال الأحمر لتدريب لطواقم المستشفى الطبية، وكذلك التوجه لوزارة الصحة للمساعدة في تدريب الطاقم الإداري حسب المعايير المعمول بها.من جهته، أكد حنون أن دائرة شؤون اللاجئين، ستعمل على شمل منحة الطالب لمدارس (أونروا) في القدس لتحفيز الطلبة وتشجيعهم على الدراسة، وعدم ترك مدارسهم، وذلك بناءً على توجيهات أبو هولي، مشيراً إلى أن الدائرة في إطار خطة عملها كثفت من عملها في مخيم شعفاط، وتفعيل عمل فعاليات مخيم شعفاط لمواجهة المخطط الإسرائيلي لإغلاق مؤسسات (أونروا).