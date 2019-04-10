قيادي بـ"حماس" يُعلق على نتائج الانتخابات الإسرائيلية وتقدم أحزاب اليمين





وقال في تغريدة عبر (تويتر): إن "نتائج الانتخابات الصهيونية، في ضوء إدارة ترامب المنحازة للعدو؛ تفرض علينا كفلسطينيين تحديًا جديدًا".





وتابع: "يتطلب منا الوحدة الوطنية على برنامج المقاومة؛ لمواجهة استمرار تصفية القضية الفلسطينية، و(صفقة القرن).













وأسفرت نتائج أولية للانتخابات الإسرائيلية، عن تقدم واضح للأحزاب اليمينية، والتي تجعل رئيس الوزراء الحالي، زعيم حزب (الليكود) بنيامين نتنياهو بإمكانه تشكيل حكومة من أحزاب اليمين المتطرف.

رام الله - دنيا الوطنعلّق نائب رئيس الدائرة السياسية في حركة حماس، عصام الدعليس على نتائج الانتخابات الإسرائيلية، التي جرت أمس الثلاثاء.