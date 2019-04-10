شؤون فلسطينية

قائمة جديدة من أسرى الشعبية تنضم لـ (إضراب الكرامة 2)

قائمة جديدة من أسرى الشعبية تنضم لـ (إضراب الكرامة 2)
رام الله - دنيا الوطن
التحقت دفعة جديدة من أسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أمس الثلاثاء 9 نيسان/ أبريل، بـ (معركة الكرامة 2) التي تتواصل لليوم الثالث على التوالي في سجون الاحتلال، احتجاجًا على جملة السياسات القمعية والفاشية التي تنتهجها مصلحة السجون الصهيونية في التعامل مع المعتقلين، وفي مقدّمتها تركيب أجهزة التشويش، ومنع الزيارات.

وأفادت منظمة الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال "دخول كتيبة جديدة من قيادات الجبهة، في سجن (نفحة)، الإضراب ضمن معركة الكرامة، تضمّ الرفاق الأسرى :عاهد أبو غلمى، من نابلس، حمدي قرعان، من رام الله، حكيم عواد، من نابلس، محمد الريماوي، من رام الله، محمد رحيمي، من رام الله، جميل عنكوش، من رام الله"، وسام العلي، من رام الله، محمود أبو وهدان، من نابلس، نائل الحلبي، من رام الله.

ولفتت الجبهة إلى أنّ "رفيقها الأسير القائد محمد الريماوي (أبو ماني)، أصرّ على خوض الإضراب، رغم حالته الصحية المتدهورة جدًا".

وبدأ أسرى القوى الأربعة: الجبهتان وحماس والجهاد، (معركة الكرامة 2)، عصر الاثنين 8 نيسان/ أبريل، التي تقرر الانخراط فيها بصورة متدحرجة، إذ ستبدأ بخوض مئات الأسرى في الإضراب المفتوح عن الطعام، يتقدّمهم قادة الحركة الأسيرة، وشدّدوا على أنّ المعركة لن تتوقف إلا بانتزاع المطالب المشروعة للمعتقلين.

وقالت الجبهة في بيان لها: "إن هذه المعركة، يجب أن تكون معركة الكل الوطني، وأن يخرج الجميع إلى ميادين المواجهة والغضب والاشتباك مع الاحتلال، تأكيداً على وحدة الخيارات والساحات، وانخراطاً في معركة الكرامة".

وأشارت الشعبية، في بيانها أمس، إلى أنّ عددًا من قيادات الشعبية بالسجون انخرط في الإضراب، "ردًا على تراجع مصلحة السجون عن بعض التفاهمات ومحاولة الالتفاف على جزء مما جرى التفاهم عليه مؤخرًا، وأسرى الشعبية الذين بدؤوا الإضراب، الاثنين 8 نيسان/ أبريل، هم: كميل أبو حنيش، حكمت عبد الجليل، هشام كعبي، نضال دغلس، مارسيل شتية، من نابلس، خالد الحلبي، من  القدس، محمود أبو اصبع، من رام الله، سامر القيسي من مخيم الدهيشة ببيت لحم"، لافتةً إلى أنّ هذه المجموعة من الأسرى هي ذاتها التي جرى قمعها قبل أيام، في قسم (1) في سجن (ريمون)، على خلفية حرق القسم، في حين دخل مسؤول فرع الجبهة بالسجون، الأسير وائل الجاغوب، الإضراب، مبكرًا، قبل يومين.

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