شؤون فلسطينية

أبو عيطة: المجلس الثوري سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات السياسية

أبو عيطة: المجلس الثوري سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات السياسية
المجلس الثوري فتح
رام الله - دنيا الوطن
حيّا عضو المجلس الثوري لحركة فتح، فايز أبو عيطة، الأسرى في سجون الاحتلال الذين يخوضون معركة الإضراب عن الطعام لتحسين ظروف اعتقالهم.

وقال أبو عيطة لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء: إن الأسرى باتوا محل استهداف واضح من إدارة السجون، وهذا يتطلب التفافاً حول قضيتهم.

وتابع:  أكدنا في بيان المجلس أمس، على ضرورة بقاء قضيتهم بعيدة عن المساومات والخلافات، وان يلتف الجميع حول مطالبهم في ظل ما يتعرضون له من استهداف.

وأضاف أن بيان المجلس الثوري تطرق إلى القضايا الأخرى لاسيما (صفقة القرن) وموقف الشعب والقيادة الرافض لها، وأكد على ما ذهب اليه الرئيس خلال القمة العربية في تونس برفضها، ومطالبة القادة العرب بإسقاطها.

وشدد أبو عيطة على أن المجلس الثوري، سيبقى في حالة انعقاد دائم؛ لمتابعة التطورات السياسية، خصوصاً بعد إعلان نتنياهو نيته ضم الضفة، معتبراً ذلك بمثابة إعلان حرب على شعبنا وقضينا، يتطلب أن نبقى على أهبة الاستعداد باعتبارنا في حالة حرب حقيقية، وسنعمل على تصعيد المقاومة الشعبية ضد محاولات تصفية قضيتنا، ولن تنحني الحركة وقيادتها، وعلى رأسها الرئيس أمام كل التحديات والضغوط.

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