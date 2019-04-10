استطلاع: 86% من الفلسطينيين يطالبون بانتخابات تشريعية و11% يثقون بالرئيس و6% لهنية

ويظهر الاستطلاع انقسام الجمهور بين اختيار المرشحين المستقلين، ومرشحي الأحزاب والفصائل، حيث قالت نسبة 38.6% أنهم سيصوتون لمستقلين، مقابل 37.7% سيصوتون لمرشحي الفصائل والأحزاب، و18.6% قالوا إنهم لن يصوتوا.

وفي نفس الوقت رفضت أكثرية من 86.6% خيار إجراء الانتخابات بدون قطاع غزة، وذلك مقابل 10.5% قبلوا بها.

وحملت النسبة الأكبر (32.2%) مسؤولية استمرار الانقسام الفلسطينية إلى حركتي حماس وفتح معاً.

توزيع العينة: 50.4% من المستجوبين كانوا من الضفة الغربية، 9.2%من القدس، 40.4% من قطاع غزه. 15.4% من القرى، 8.8% من المخيم، 75.8%من المدن.



45.0% ذكور، 55.0% إناث.



66.4% متزوجين، 24.4% غير متزوجين، 7.3% أرمل/ة، 1.8% مطلق/ة، 0.1% لا جواب



معدل عمر المستجوبين 39 سنة.





وظيفة المستجوبين: 9.3% طالب 12.3% عامل



41.5% ربة بيت



0.8% مزارع/صياد



1.1% فني



12.2% عاطل عن العمل



6.0% رجل أعمال 7.3% موظف حكومي



5.8% موظف قطاع خاص



0.8% مهني (دكتور، محامي،…)



2.9% متقاعد



0.0% لا جواب















المجموع الضفة الغربية غزة ذكر أنثى العدد=1200 العدد=715 العدد=485 العدد=540 العدد=660 مقبول 17.1 10.3 27.0 18.0 16.4 غير مقبول 78.4 85.5 68.0 78.0 78.8 مقبول ولكن بشرط 1.4 1.1 1.9 1.7 1.2 لا أعرف/ لا جواب 3.1 3.1 3.1 2.3 3.6

المجموع الضفة الغربية غزة ذكر أنثى العدد=1200 العدد=715 العدد=485 العدد=540 العدد=660 مقبول 12.4 6.9 20.6 12.4 12.4 غير مقبول 83.9 89.9 75.1 83.3 84.4 مقبول ولكن بشرط 0.8 0.4 1.2 1.1 0.5 لا أعرف/ لا جواب 2.9 2.8 3.1 3.2 2.7

المجموع الضفة الغربية غزة ذكر أنثى العدد=1200 العدد=715 العدد=485 العدد=540 العدد=660 مقبول 19.5 16.1 24.5 22.0 17.4 غير مقبول 72.1 74.5 68.5 71.7 72.4 مقبول ولكن بشرط 1.9 1.4 2.7 1.7 2.1 لا أعرف/ لا جواب 6.5 8.0 4.3 4.6 8.1

المجموع الضفة الغربية غزة ذكر أنثى العدد=1200 العدد=715 العدد=485 العدد=540 العدد=660 مقبول 32.3 26.3 41.0 31.7 32.7 غير مقبول 63.4 69.4 54.6 64.1 62.9 مقبول ولكن بشرط 1.3 0.8 1.9 1.1 1.4 لا أعرف/ لا جواب 3.0 3.5 2.5 3.1 3.0

المجموع الضفة الغربية غزة ذكر أنثى العدد=1200 العدد=715 العدد=485 العدد=540 العدد=660 أؤيد 32.5 28.8 37.9 31.1 33.6 أعارض 60.6 62.9 57.1 61.9 59.5 لا أعرف/ لا جواب 6.9 8.3 5.0 7.0 6.9

المجموع الضفة الغربية غزة ذكر أنثى العدد=1200 العدد=715 العدد=485 العدد=540 العدد=660 أؤيد 19.0 18.5 19.8 18.3 19.5 أعارض 73.8 73.3 74.4 75.0 72.7 لا أعرف/ لا جواب 7.2 8.2 5.8 6.7 7.8

المجموع الضفة الغربية غزة ذكر أنثى العدد=1200 العدد=715 العدد=485 العدد=540 العدد=660 مفيدة 79.3 76.2 83.9 78.9 79.7 غير مفيدة 20.7 23.8 16.1 21.1 20.3

المجموع الضفة الغربية غزة ذكر أنثى العدد=1200 العدد=715 العدد=485 العدد=540 العدد=660 إلى درجة كبيرة 18.0 17.5 18.8 18.1 17.9 إلى درجة متوسطة 57.9 57.1 59.2 56.1 59.4 إلى درجة قليلة 24.1 25.4 22.0 25.8 22.7

المجموع الضفة الغربية غزة ذكر أنثى العدد=1200 العدد=715 العدد=485 العدد=540 العدد=660 نعم، مهم 82.8 77.8 90.1 82.4 83.0 لا، ليس مهم 13.3 15.9 9.3 14.3 12.4 لا أعرف/ لا جواب 3.9 6.3 0.6 3.3 4.6

المجموع الضفة الغربية غزة ذكر أنثى العدد=1200 العدد=715 العدد=485 العدد=540 العدد=660 نعم 86.9 84.8 90.1 87.0 86.8 لا 11.1 12.3 9.3 11.5 10.8 لا أعرف/ لا جواب 2.0 2.9 0.6 1.5 2.4

المجموع الضفة الغربية غزة ذكر أنثى العدد=1200 العدد=715 العدد=485 العدد=540 العدد=660 مهم جدا 66.6 61.5 74.0 69.3 64.4 مهم نوعا ما 22.1 23.1 20.6 20.6 23.3 غير مهم نوعا ما 5.4 6.7 3.5 4.3 6.4 غير مهم جدا 3.4 4.8 1.4 4.1 2.9 لا أعرف/ لا جواب 2.5 3.9 0.5 1.7 3.0

المجموع الضفة الغربية غزة ذكر أنثى العدد=1200 العدد=715 العدد=485 العدد=540 العدد=660 لمرشحي الفصائل والأحزاب الفلسطينية 37.7 28.1 51.8 40.4 35.5 للمرشحين المستقلين 38.6 41.8 33.8 37.6 39.4 لن أصوت 18.6 22.7 12.6 15.9 20.8 لا أعرف/ لا جواب 5.1 7.4 1.8 6.1 4.3

المجموع الضفة الغربية غزة ذكر أنثى العدد=1200 العدد=715 العدد=485 العدد=540 العدد=660 فتح 35.2 30.1 42.7 37.6 33.2 حماس 12.3 8.5 17.9 12.4 12.3 الجبهة الشعبية 2.8 2.0 3.9 2.0 3.3 الجبهة الديمقراطية 0.9 1.0 0.8 0.7 1.1 المبادرة الوطنية 1.6 1.1 2.3 1.3 1.8 حزب الشعب 0.9 0.6 1.4 0.7 1.1 فدا 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 المستقلين * 5.1 3.8 7.0 5.9 4.4 أحزاب آخرى 1.7 2.0 1.2 2.0 1.4 لن أصوت 31.3 39.0 19.8 28.3 33.6 لا أعرف/ لا جواب 8.1 11.8 3.0 9.1 7.6

المجموع الضفة الغربية غزة ذكر أنثى العدد=1200 العدد=715 العدد=485 العدد=540 العدد=660 فتح 34.8 29.7 42.5 37.4 32.7 حماس 12.0 8.0 17.9 11.9 12.1 التجمع الفلسطيني الديمقراطي 9.9 9.1 11.1 8.7 10.9 المستقلين * 3.3 2.4 4.5 3.5 3.0 أحزاب أخرى 1.7 2.1 1.0 2.2 1.2 لن أصوت 31.1 38.9 19.6 27.8 33.8 لا أعرف/ لا جواب 7.2 9.8 3.4 8.5 6.3

المجموع الضفة الغربية غزة ذكر أنثى العدد=1200 العدد=715 العدد=485 العدد=540 العدد=660 مروان البرغوثي 12.6 8.3 19.0 14.1 11.4 محمد دحلان 8.1 1.1 18.4 9.4 7.0 إسماعيل هنية 6.3 2.9 11.3 7.2 5.6 لن أصوت 5.8 9.2 0.8 4.3 7.1 آخرون 13.3 9.5 18.8 13.1 13.3 لا أعرف/ لا جواب 53.9 69.0 31.7 51.9 55.6

المجموع الضفة الغربية غزة ذكر أنثى العدد=1200 العدد=715 العدد=485 العدد=540 العدد=660 نزيهة 43.5 38.3 51.1 44.1 43.0 غير نزيهة 45.1 50.2 37.5 46.7 43.8 لا أعرف/ لا جواب 11.4 11.5 11.4 9.2 13.2

المجموع الضفة الغربية غزة ذكر أنثى العدد=1200 العدد=715 العدد=485 العدد=540 العدد=660 مهم جدا 74.1 65.9 86.2 73.7 74.4 مهم نوعا ما 13.5 14.7 11.8 12.6 14.2 غير مهم نوعا ما 5.7 8.4 1.6 6.3 5.2 غير مهم بالمرة 6.7 11.0 0.4 7.4 6.2

المجموع الضفة الغربية غزة ذكر أنثى العدد=1200 العدد=715 العدد=485 العدد=540 العدد=660 الوضع السياسي العام 23.6 15.0 36.3 23.9 23.3 إستقلالية مؤسسة الضمان 6.2 5.3 7.4 6.5 5.9 إرتفاع نسبة مساهمة العمال للمقارنة مع دخلهم المنخفض 25.1 32.4 14.1 24.4 25.6 ضعف الثقة في الحكومة 27.9 27.8 28.0 30.2 26.1 عدم إستعداد أصحاب العمال لدفع مساهمتهم 9.4 11.0 7.0 8.7 10.0 لا أعرف/ لا جواب 7.8 8.5 7.2 6.3 9.1

المجموع الضفة الغربية غزة ذكر أنثى العدد=1200 العدد=715 العدد=485 العدد=540 العدد=660 على القيادة الفلسطينية قبولها 6.1 3.6 9.7 6.3 5.9 على القيادة الفلسطينية رفضها 65.3 61.5 70.9 68.0 63.2 على القيادة الفلسطينية التفاوض حولها 21.3 23.9 17.5 19.3 23.0 لا أعرف / لا جواب 7.3 11.0 1.9 6.4 7.9

المجموع الضفة الغربية غزة ذكر أنثى العدد=1200 العدد=715 العدد=485 العدد=540 العدد=660 أفضل أن تستمر القيادة في مقاطعة الإدارة الأمريكية 59.3 58.0 61.0 60.6 58.2 أفضل أن تنخرط القيادة في علاقات دبلوماسية 30.3 30.6 29.7 29.1 31.2 لا أعرف / لا جواب 10.4 11.4 9.3 10.3 10.6

المجموع الضفة الغربية غزة ذكر أنثى العدد=1200 العدد=715 العدد=485 العدد=540 العدد=660 يصدر أحكام بشكل مستقل 21.4 22.1 20.4 21.1 21.7 يخضع لتدخلات تؤثر على أحكامه 67.6 65.0 71.3 69.8 65.8 لا أعرف / لا جواب 11.0 12.9 8.3 9.1 12.5

المجموع الضفة الغربية غزة ذكر أنثى العدد=1200 العدد=715 العدد=485 العدد=540 العدد=660 راض جدا 15.2 17.3 12.0 14.8 15.5 راض نوعا ما 23.1 26.9 17.5 23.0 23.2 غير راض نوعا ما 12.2 11.0 13.8 12.8 11.7 غير راض أبدا 41.4 35.0 50.9 41.5 41.4 لا أعرف/ لا جواب 8.1 9.8 5.8 7.9 8.2

المجموع الضفة الغربية غزة ذكر أنثى العدد=1200 العدد=715 العدد=485 العدد=540 العدد=660 أدائها جيد 14.7 18.6 8.9 11.9 17.0 أدائها متوسط 38.6 36.1 42.3 40.9 36.7 أدائها سيئ 32.6 28.3 39.0 34.4 31.1 لا أعرف/ لا جواب 14.1 17.0 9.8 12.8 15.2

المجموع الضفة الغربية غزة ذكر أنثى العدد=1200 العدد=715 العدد=485 العدد=540 العدد=660 تحقيق المصالحة الوطنية 15.3 13.0 18.8 12.8 17.4 تحقيق إصلاحات حكومية 16.0 12.6 21.0 16.1 15.9 تحسين الظروف المعيشية 36.3 34.7 38.8 35.2 37.3 محاربة الفساد 16.6 19.6 12.2 17.8 15.6 لا شيئ* 10.6 14.4 4.9 13.0 8.6 أخرى 3.0 2.2 4.1 3.5 2.6 لا أعرف/ لا جواب 2.2 3.5 0.2 1.6 2.6

المجموع الضفة الغربية غزة ذكر أنثى العدد=1200 العدد=715 العدد=485 العدد=540 العدد=660 خطوة إيجابية 35.6 34.7 36.9 35.0 36.1 خطوة سلبية 10.9 9.4 13.2 12.8 9.4 خطوة لا إيجابية ولا سلبية 40.6 40.4 40.8 41.1 40.2 لا أعرف / لا جواب 12.9 15.5 9.1 11.1 14.3

المجموع الضفة الغربية غزة ذكر أنثى العدد=1200 العدد=715 العدد=485 العدد=540 العدد=660 أفضل من حكومة الحمد الله 23.8 21.5 27.0 26.3 21.7 أسوأ من حكومة الحمد الله 10.8 9.5 12.6 13.0 8.9 لن يكون هنالك فرق 49.7 49.9 49.3 48.3 50.8 لا أعرف/ لا جواب 15.7 19.1 11.1 12.4 18.6

المجموع الضفة الغربية غزة ذكر أنثى العدد=1200 العدد=715 العدد=485 العدد=540 العدد=660 مهمة جدا 72.3 69.5 76.3 70.7 73.5 مهمة نوعا ما 17.3 17.2 17.5 19.6 15.5 غير مهمة نوعا ما 4.6 5.6 3.1 5.0 4.2 غير مهمة بالمرة 4.0 5.3 2.1 3.7 4.2 لا أعرف/ لا جواب 1.8 2.4 1.0 1.0 2.6

المجموع الضفة الغربية غزة ذكر أنثى العدد=1200 العدد=715 العدد=485 العدد=540 العدد=660 حركة حماس 16.1 7.6 28.7 16.5 15.8 حركة فتح 8.8 7.0 11.3 11.5 6.5 حماس وفتح 32.2 31.6 33.0 33.3 31.2 إسرائيل 21.2 26.0 14.0 18.7 23.2 مصر 2.2 0.8 4.1 2.2 2.1 الولايات المتحدة 3.9 5.6 1.4 3.0 4.7 غير ذلك 2.4 2.5 2.3 3.0 2.0 جميع ما ذكر* 4.1 5.6 1.9 4.3 3.9 لا اعرف / لاجواب 9.1 13.3 3.3 7.5 10.6

المجموع الضفة الغربية غزة ذكر أنثى العدد=1200 العدد=715 العدد=485 العدد=540 العدد=660 نعم، أؤيد 10.5 14.8 4.1 9.6 11.2 لا، لا أؤيد 86.6 81.0 94.8 88.5 85.0 لا اعرف / لا جواب 2.9 4.2 1.1 1.9 3.8

المجموع الضفة الغربية غزة ذكر أنثى العدد=1200 العدد=715 العدد=485 العدد=540 العدد=660 فلسطيني 54.9 53.8 56.5 52.4 57.0 مسلم 11.8 9.5 15.1 10.4 12.9 وطني 5.8 6.2 5.4 5.2 6.4 أنتمي لفتح ( فتحاوي) 5.3 3.9 7.2 7.2 3.6 غيرها 14.6 18.0 9.5 16.9 12.7 لا أعرف / لا جواب 7.6 8.6 6.3 7.9 7.4

وفيما يلي نتائج الاستطلاع وفق ما وصل "دنيا الوطن" من مركز القدس للإعلام والاتصال.حظوظ اليسار ترتفعوفيما لو جرت انتخابات وترشح فيها التجمع الديمقراطي الذي أعلن عن تأسيسه مؤخراً، فسيصوت 34.8% لفتح و12% لحماس و9.9% للتجمع الديمقراطي، في حين كانت نسبة الذين لن يصوتوا 31.1%. ولو جرت الانتخابات دون مشاركة التجمع، فإن 35.2% سيصوتون لحركة لفتح، و12.3% لحماس، و2.8% للجبهة الشعبية، و 1.6% للمبادرة الوطنية الفلسطينية، وستبقى نسبة الذين لن يصوتوا 31.3%.انتخابات الرئاسة: مروان في الصدارةو لو جرت انتخابات رئاسية بدون ترشح الرئيس محمود عباس، فسيحصل مروان البرغوثي على نسبة 12.6%، ثم محمد دحلان على نسبة 8.1%، ثم إسماعيل هنية على 6.3%، في حين قال أكثر من النصف (53.9%) أنهم لا يعرفون أو لا جواب لديهم، ويلفت الإنتباه التباين الشديد بين الميول الإنتخابية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، على سبيل المثال الذين لا يعرفون من سينتخبون في الضفة أكثر من ضعف نسبتهم من غزة، (69% مقابل 31.7%)، ونسبة الذين سينتخبون هنية في الضفة 2.9% مقابل 11.3% في غزة، وكذلك نسبة الذين سيصوتون لدحلان في الضفة 1.1% مقابل 18.4% في قطاع غزة.ثقة متدنية بنزاهة الانتخاباتومن أكثر ما يلفت الانتباه تدني الثقة بنزاهة الانتخابات إذا جرت، حيث انقسم المستطلعون بين نسبة 45.1% تعتقد أن الانتخابات إذا جرت لن تكون نزيهة، مقابل نسبة 43.5% توقعوا أن تكون نزيهة، علماً أن نسبة الثقة بنزاهة الإنتخابات في غزة أعلى منها في الضفة، حيث كانت نسبة الذين يتوقعون أن تكون الإنتخابات غير نزيهة في الضفة 50.2% مقابل 37.5% في غزة، وبشكل معاكس، كانت نسبة الذين يتوقعون انتخابات نزيهة في القطاع 51.1% مقابل 38.3% في الضفة.أغلبية يرفضون تبادل الأراضي وسيطرة أمنية وإتحاد جمركي مع الدولة الفلسطينيةأما بالنسبة لموقف الجمهور من بعض تفاصيل الحلول المتداولة، رفضت أغلبية من 78.4% أن تتضمن أي اتفاقية سلام تبادلا للأراضي بين إسرائيل ودولة فلسطين، مقابل 17.1% قبلوا بذلك، كما رفضت أغلبية من 83.9% أن تتضمن أي اتفاقية سلام مستقبلية بقاء سيطرة أمنية إسرائيلية على أجزاء من الدولة الفلسطينية، مقابل 12.4% قبلوا ذلك، أما على الصعيد الإقتصادي، فقد رفضت أغلبية من 72.1% أن يتضمن أي اتفاق مستقبلي اتحاداً جمركياً بين إسرائيل والدولة الفلسطينية، وفيما يتعلق بمستقبل اللاجئين رفض ثلثا المستطلعين (63.4%) أن يتضمن أي اتفاق سلام مستقبلي اندماج اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المجاورة، مقابل 32.3% قالوا أن ذلك مقبول لهم.تأييد للمصالحة الوطنيةوجواباً على سؤال ما أهمية تحقيق المصالحة الوطنية، اعتقدت أكثرية من 89.6% أن المصالحة مهمة أو مهمة جداً بالنسبة لهم، مقابل 8.6% قالوا أنها غير مهمة،. وبالنسبة للجهة التي تتحمل مسؤولية استمرار الانقسام، حملت النسبة الأكبر (32.2%) المسؤولية لحركتي حماس وفتح معاً، و 16.1% حملوا المسؤولية لحماس لوحدها، و 8.8% حملوا فتح لوحدها، بينما حمل 21.2% مسؤولية استمرار الانقسام لإسرائيل.توقعات مختلطة من الحكومة الفلسطينية الجديدةنحو ثلث المستطلعين (35.6%) يرون بأن تكليف الرئيس محمود عباس للدكتور محمد اشتية بتشكيل حكومة جديدة خطوة إيجابية، مقابل 10.9% قالوا انها سلبية، و(40.6%) اعتبروها لا إيجابية ولا سلبية. ومن باب المقارنة، توقع 23.8% من المستطلعين أداء أفضل لحكومة اشتية من أداء حكومة الحمد الله، مقابل 10.8% قالوا العكس، و 49.7% قالوا إنه لن يكون هناك فرق بين أداء الحكومتين. أما حول توقعات الجمهور من الحكومة الجديدة، فتوقعت النسبة الأكبر (36.3%) أن حكومة اشتيه يجب أن تحسن الظروف المعيشية و 16.6% توقعوا منها محاربة الفساد، و 16% قالوا تحقيق إصلاحات حكومية، و15.3% قالوا تحقيق المصالحة.التطبيع والتنسيق الأمني مرفوضون من قبل الفلسطينيونوعارضت أكثرية من 73.8% إقامة علاقات دبلوماسية بين دول عربية وإسرائيل، مقابل 19% أيدوا ذلك. ومن ناحية أخرى عبرت نسبة 60.6%عن معارضتها لإستمرار التنسيق الأمني بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، في حين أيدت استمراره نسبة 32.5%.الفلسطينييون يؤيدون مقاطعة أمريكاوأظهر الإستطلاع أن أكثرية من 59.3% تؤيد استمرار مقاطعة القيادة الفلسطينية للإدارة الأمريكية مقابل 30.3% يفضلون أن تنخرط القيادة الفلسطينية في علاقات دبلوماسية مع الإدارة الأمريكية، أما في حال أعلنت الولايات المتحدة عن خطتها للسلام المسماة "صفقة القرن" فإن ثلثي المستطلعين (65.3%) يعتقدون أن على القيادة الفلسطينية رفض هذه الخطة، مقابل 6.1% فضلوا قبولها و21.3% فضلوا أن تتفاوض القيادة الفلسطينية عليها.ثقة متدنية بالفصائلوجواباً على سؤال ما هو التنظيم السياسي أو الديني الذي تثق به أكثر، بيّن الإستطلاع أن 28.2% تثق بفتح أكثر، وتليها حماس بنسبة 10.3%، في حين قالت النسبة الأكبر والبالغة 41.1% أنها لا تثق بأي من التنظيمات.أما على مستوى الشخصيات، فقد تبين أن النسبة الاكبر والبالغة 11.5% تثق بالرئيس عباس أكثر، ويليه مروان البرغوثي بنسبة 8.4%، ثم إسماعيل هنية بنسبة 6.3%، أما الذين لا يثقون بأي من الشخصيات السياسية أو الدينية فقد بلغت 47.8%.الآلية :تم مقابلة عينة عشوائية بلغ عددها 1200 شخص تزيد أعمارهم عن 18 سنة في الضفة الغربية وقطاع غزة بين 19 و 23 آذار 2019. تمت المقابلات في المنازل وتم انتقاءالمستطلعين من المنزل بناءاً على جدول Kish. لقد تمت المقابلات في 134 موقع سكني بطريقة عشوائية بناءاً على عدد السكان.في الضفة الغربية تم جمع 715 استمارة من المدن والقرى والمخيمات التالية:الخليل: الخليل، دورا، بيت أمر، الشيوخ، بيت أولا، سعير، الظاهرية، الريحية، خرسا، مخيم العروب. جنين: جنين، ميثلون، قباطية، اليامون، كفر دان، مسلية، سيريس، الجديدة، مخيم جنين. طوباس: طوباس، تياسير. رام الله والبيرة: رام الله، البيرة، بيتونيا، خربثا المصباح، خربة أبو فلاح، شقبة، كفر نعمة، مخيم الأمعري. أريحا: أريحا، الجفتلك، مخيم عين السلطان. القدس: عناتا، مخيم قلنديا، بيت سوريك، الطور، رأس العامود،البلدة القديمة، بيت حنينا، شعفاط، سلوان، العيزرية. بيت لحم: العبيدية، جناتا، بيت لحم، حسان، أرطاس، مخيم عايدة. نابلس: نابلس، بيتا، جماعين، طلوزة، عورتا، الساوية، بيت دجن، مخيم بلاطة. سلفيت: سلفيت، دير إستيا. طولكرم: طولكرم، عنبتا، فرعون، مخيم طولكرم. قلقيلية: قلقيلية، عزون، جيوس.في قطاع غزة: تم جمع 485 استمارة من القرى والمخيمات التالية :غزة: الجديدة، التفاح، الشيخ رضوان، الزيتون، الشيخ عجلين، تل الهوى، الصبرا، الرمال الشمالي، الرمال الجنوبي، البلدة القديمة، الدرج، النصر، التركمان، مخيم الشاطئ، المغراقة.خانيونس: خانيونس ، بني سهيلة، القرارة، عبسان الكبيرة، عبسان الصغيرة، مخيم خانيونس. رفح: رفح، مخيم رفح. شمال غزة: جباليا، بيت لاهيا، بيت حانون، مخيم جباليا. دير البلح: دير البلح، الزوايدة، مخيم المغازي، مخيم النصيرات.نسبة الخطأ كانت -3،+3 .النسبة المؤكدة تصل إلى 95%.النتائج:1. هل سيكون من المقبول لديك أن تتضمن إتفاقية السلام المستقبلية بين الفلسطينيين وإسرائيل تبادل أراضي بين الدولتين؟2. هل سيكون من المقبول لديك أن تتضمن إتفاقية السلام المستقبلية بين الفلسطينيين وإسرائيل بقاء سيطرة أمنية إسرائيلية على أجزاءمعينة من الدولة الفلسطينية؟3. هل سيكون من المقبول لديك أن تتضمن إتفاقية السلام المستقبلية بين الفلسطينيين وإسرائيل إتحاد جمركي؟4. هل سيكون من المقبول لديك أن تتضمن إتفاقية السلام المستقبلية بين الفلسطينيين وإسرائيل إندماج اللاجئين الفلسطينيين في الدولالعربية المجاورة ( مثل لبنان، الأردن، مصر)5. هل تؤيد أو تعارض إستمرار التنسيق الأمني بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل؟6. هل تؤيد أم تعارض إقامة علاقات دبلوماسية بين دول عربية وإسرائيل؟7. بشكل عام، هل تعتقد أن إستطلاعات الرأي العام مفيدة أم غير مفيدة؟8. تجري بين فترة وأخرى إستطلاعات رأي عام، بشكل عام، إلى أي مدى تثق بنتائجها؟9. هل تعتقد أنه من المهم أن يجري في فلسطين إنتخابات مجلس تشريعي؟10. هل تعتقد أنه من المهم أن يجري في فلسطين إنتخابات رئاسية؟11. برأيك، ما مدى أهمية وجود مجلس تشريعي في فلسطين؟12. لو جرت إنتخابات فلسطينية، فهل هناك إحتمال أكبر أن تصوت لمرشحي الفصائل والأحزاب الفلسطينية، أم للمرشحين المستقلين؟13. لو جرى اليوم إنتخابات للمجلس التشريعي، من من الأحزاب التالية سوف تصوت له؟* هذا الخيار لم يكن من ضمن الخيارات المعطاه للمستفتي14. تم مؤخرا تأسيس إئتلاف بين أحزاب اليسار " التجمع الفلسطيني الديمقراطي" ( المبادرة، الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية، حزب الشعب فدا). إذا ما ترشح هذا الإئئتلاف كقائمة موحدة في الإنتخابات وجرت إنتخابات المجلس التشريعي اليوم، لمن سوف تصوت)؟* هذا الخيار لم يكن من ضمن الخيارات المعطاه للمستفتي15. إذا ما جرت إنتخابات رئاسية اليوم ومحمود عباس ( أبو مازن) لم يرشح نفسه مرة آخرى، لمن سوف تصوت؟*· هذا سؤال مفتوح، لم يعط للمستفتى أي خيارات16. لو جرت إنتخابات في فلسطين في المستقبل القريب، هل تعتقد أنها سوف تكون نزيهة أم غير نزيهة؟17. بإعتقادك، ما مدى أهمية أن تقدم الحكومة ضمان إجتماعي ( مثل تأمين صحي، تقاعد، بطالة)؟18. كان هناك خلاف في الشارع الفلسطيني حول تطبيق قانون الضمان، برأيك، ما هو السبب الرئيسي لمعارضة تطبيق هذا القانون؟19. إذا أعلنت الولايات المتحدة عن خطتها للسلام المسماه " بصفقة القرن" هل تعتقد أن على القيادة الفلسطينية قبولها، رفضها، أم التفاوض حولها؟20. هل تفضل أن تستمر القيادة الفلسطينية في سياسة مقاطعة الإدارة الأمريكية، أم تفضل أن تنخرط القيادة الفلسطينية في علاقات دبلوماسية معها؟21. هل تعتقد أن الجهاز القضائي في فلسطين يصدر أحكام بشكل مستقل، أو أنه يخضع لتدخلات تؤثر على أحكامه؟22. هل أنت راض أم غير راض حول الطريقة التي يدير فيها محمود عباس ( أبو مازن) وظيفته كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية؟23. مع تقديم حكومة الحمد الله إستقالتها، بشكل عام، كيف تقيم أدائها؟24. ماذا تتوقع من الحكومة الفلسطينية الجديدة؟* هذا الخيار لم يكن من ضمن الخيارات المعطاه للمستفتي25. كلف الرئيس أبو مازن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد إشتيه لتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، بشكل عام، هل تعتقد أن هذه خطوة إيجابية، خطوة سلبية، أم خطوة لا إيجابية ولا سلبية؟26. هل تتوقع أن يكون أداء حكومة إشتيه أفضل من حكومة الحمد الله، أسوء من حكومة الحمد الله، أم لن يكون هنالك فرق؟27. في الوقت الحالي، ما مدى أهمية تحقيق المصالحة الوطنية بالنسبة لك، هل تعتقد أنها مهمة جدا، مهمة نوعا ما، غير مهمة نوعا ما، أم غير مهمة بالمرة؟28. برأيك، من هي الجهة المسؤولة أكثر عن إستمرار الإنقسام وفشل جهود المصالحة بين فتح وحماس؟* هذا الخيار لم يكن من ضمن الخيارات المعطاه للمستفتي29. إذا إستمر الإنقسام، وتعذر إجراء الإنتخابات في كافة المناطق الفلسطينية، هل تؤيد إجراء الإنتخابات في الضفة بدون قطاع غزة؟30. كيف تعرف عن نفسك من حيث الإنتماء بكلمة واحدة فقط؟ *· هذا سؤال مفتوح، لم يعط للمستفتى أي خيارات