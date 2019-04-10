استطلاع: 86% من الفلسطينيين يطالبون بانتخابات تشريعية و11% يثقون بالرئيس و6% لهنية
رام الله - دنيا الوطن
31. ما هو التنظيم السياسي أو الديني الذي تثق به أكثر؟ *
· هذا سؤال مفتوح، لم يعط للمستفتى أي خيارات
32. ما هي الشخصية الفلسطينية التي تثق بها أكثر؟ *
· هذا سؤال مفتوح، لم يعط للمستفتى أي خيارات
أظهر استطلاع للرأي، أجراه مركز القدس للإعلام والاتصال، أن هناك أغلبية فلسطينية، ترى ضرورة أهمية إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
وأظهر الاستطلاع، أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، يشعرون بخيبة أمل من قادتهم، وبيأس من إجراء انتخابات رئاسية.
وأظهر الاستطلاع، أن 11٪ فقط من الفلسطينيين، يثقون بالرئيس محمود عباس، و6٪ يثقون برئيس المكتب السياسية لحركة حماس، إسماعيل هنية.
هذا وقالت أغلبية فلسطينية (82.8%) أن هناك أهمية لإجراء انتخابات للمجلس التشريعي في فلسطين، وبالمثل قالت أغلبية من 86.9%: إن هناك أهمية لإجراء انتخابات رئاسية.
وبيّن أن التجمع الديقراطي في حال ترشح لأي انتخابات تشريعية مقبلة، فإنه سيحصل على حوالي 10%، فيما تحصل حركة حماس على نحو 12 % وحركة فتح 34%.
ويظهر الاستطلاع، أنه في حال لم يرشح الرئيس محمود عباس نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة حال إجرائها، فإن الأسير مروان البرغوثي، سيحصل على نسبة 12.6%، ثم محمد دحلان على نسبة 8.1%، ثم إسماعيل هنية على 6.3%.
ويظهر الاستطلاع انقسام الجمهور بين اختيار المرشحين المستقلين، ومرشحي الأحزاب والفصائل، حيث قالت نسبة 38.6% أنهم سيصوتون لمستقلين، مقابل 37.7% سيصوتون لمرشحي الفصائل والأحزاب، و18.6% قالوا إنهم لن يصوتوا.
وفي نفس الوقت رفضت أكثرية من 86.6% خيار إجراء الانتخابات بدون قطاع غزة، وذلك مقابل 10.5% قبلوا بها.
وحملت النسبة الأكبر (32.2%) مسؤولية استمرار الانقسام الفلسطينية إلى حركتي حماس وفتح معاً.
وفيما يلي نتائج الاستطلاع وفق ما وصل "دنيا الوطن" من مركز القدس للإعلام والاتصال.
حظوظ اليسار ترتفع
وفيما لو جرت انتخابات وترشح فيها التجمع الديمقراطي الذي أعلن عن تأسيسه مؤخراً، فسيصوت 34.8% لفتح و12% لحماس و9.9% للتجمع الديمقراطي، في حين كانت نسبة الذين لن يصوتوا 31.1%. ولو جرت الانتخابات دون مشاركة التجمع، فإن 35.2% سيصوتون لحركة لفتح، و12.3% لحماس، و2.8% للجبهة الشعبية، و 1.6% للمبادرة الوطنية الفلسطينية، وستبقى نسبة الذين لن يصوتوا 31.3%.
انتخابات الرئاسة: مروان في الصدارة
و لو جرت انتخابات رئاسية بدون ترشح الرئيس محمود عباس، فسيحصل مروان البرغوثي على نسبة 12.6%، ثم محمد دحلان على نسبة 8.1%، ثم إسماعيل هنية على 6.3%، في حين قال أكثر من النصف (53.9%) أنهم لا يعرفون أو لا جواب لديهم، ويلفت الإنتباه التباين الشديد بين الميول الإنتخابية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، على سبيل المثال الذين لا يعرفون من سينتخبون في الضفة أكثر من ضعف نسبتهم من غزة، (69% مقابل 31.7%)، ونسبة الذين سينتخبون هنية في الضفة 2.9% مقابل 11.3% في غزة، وكذلك نسبة الذين سيصوتون لدحلان في الضفة 1.1% مقابل 18.4% في قطاع غزة.
ثقة متدنية بنزاهة الانتخابات
ومن أكثر ما يلفت الانتباه تدني الثقة بنزاهة الانتخابات إذا جرت، حيث انقسم المستطلعون بين نسبة 45.1% تعتقد أن الانتخابات إذا جرت لن تكون نزيهة، مقابل نسبة 43.5% توقعوا أن تكون نزيهة، علماً أن نسبة الثقة بنزاهة الإنتخابات في غزة أعلى منها في الضفة، حيث كانت نسبة الذين يتوقعون أن تكون الإنتخابات غير نزيهة في الضفة 50.2% مقابل 37.5% في غزة، وبشكل معاكس، كانت نسبة الذين يتوقعون انتخابات نزيهة في القطاع 51.1% مقابل 38.3% في الضفة.
أغلبية يرفضون تبادل الأراضي وسيطرة أمنية وإتحاد جمركي مع الدولة الفلسطينية
أما بالنسبة لموقف الجمهور من بعض تفاصيل الحلول المتداولة، رفضت أغلبية من 78.4% أن تتضمن أي اتفاقية سلام تبادلا للأراضي بين إسرائيل ودولة فلسطين، مقابل 17.1% قبلوا بذلك، كما رفضت أغلبية من 83.9% أن تتضمن أي اتفاقية سلام مستقبلية بقاء سيطرة أمنية إسرائيلية على أجزاء من الدولة الفلسطينية، مقابل 12.4% قبلوا ذلك، أما على الصعيد الإقتصادي، فقد رفضت أغلبية من 72.1% أن يتضمن أي اتفاق مستقبلي اتحاداً جمركياً بين إسرائيل والدولة الفلسطينية، وفيما يتعلق بمستقبل اللاجئين رفض ثلثا المستطلعين (63.4%) أن يتضمن أي اتفاق سلام مستقبلي اندماج اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المجاورة، مقابل 32.3% قالوا أن ذلك مقبول لهم.
تأييد للمصالحة الوطنية
وجواباً على سؤال ما أهمية تحقيق المصالحة الوطنية، اعتقدت أكثرية من 89.6% أن المصالحة مهمة أو مهمة جداً بالنسبة لهم، مقابل 8.6% قالوا أنها غير مهمة،. وبالنسبة للجهة التي تتحمل مسؤولية استمرار الانقسام، حملت النسبة الأكبر (32.2%) المسؤولية لحركتي حماس وفتح معاً، و 16.1% حملوا المسؤولية لحماس لوحدها، و 8.8% حملوا فتح لوحدها، بينما حمل 21.2% مسؤولية استمرار الانقسام لإسرائيل.
توقعات مختلطة من الحكومة الفلسطينية الجديدة
نحو ثلث المستطلعين (35.6%) يرون بأن تكليف الرئيس محمود عباس للدكتور محمد اشتية بتشكيل حكومة جديدة خطوة إيجابية، مقابل 10.9% قالوا انها سلبية، و(40.6%) اعتبروها لا إيجابية ولا سلبية. ومن باب المقارنة، توقع 23.8% من المستطلعين أداء أفضل لحكومة اشتية من أداء حكومة الحمد الله، مقابل 10.8% قالوا العكس، و 49.7% قالوا إنه لن يكون هناك فرق بين أداء الحكومتين. أما حول توقعات الجمهور من الحكومة الجديدة، فتوقعت النسبة الأكبر (36.3%) أن حكومة اشتيه يجب أن تحسن الظروف المعيشية و 16.6% توقعوا منها محاربة الفساد، و 16% قالوا تحقيق إصلاحات حكومية، و15.3% قالوا تحقيق المصالحة.
التطبيع والتنسيق الأمني مرفوضون من قبل الفلسطينيون
وعارضت أكثرية من 73.8% إقامة علاقات دبلوماسية بين دول عربية وإسرائيل، مقابل 19% أيدوا ذلك. ومن ناحية أخرى عبرت نسبة 60.6%عن معارضتها لإستمرار التنسيق الأمني بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، في حين أيدت استمراره نسبة 32.5%.
الفلسطينييون يؤيدون مقاطعة أمريكا
وأظهر الإستطلاع أن أكثرية من 59.3% تؤيد استمرار مقاطعة القيادة الفلسطينية للإدارة الأمريكية مقابل 30.3% يفضلون أن تنخرط القيادة الفلسطينية في علاقات دبلوماسية مع الإدارة الأمريكية، أما في حال أعلنت الولايات المتحدة عن خطتها للسلام المسماة "صفقة القرن" فإن ثلثي المستطلعين (65.3%) يعتقدون أن على القيادة الفلسطينية رفض هذه الخطة، مقابل 6.1% فضلوا قبولها و21.3% فضلوا أن تتفاوض القيادة الفلسطينية عليها.
ثقة متدنية بالفصائل
وجواباً على سؤال ما هو التنظيم السياسي أو الديني الذي تثق به أكثر، بيّن الإستطلاع أن 28.2% تثق بفتح أكثر، وتليها حماس بنسبة 10.3%، في حين قالت النسبة الأكبر والبالغة 41.1% أنها لا تثق بأي من التنظيمات.
أما على مستوى الشخصيات، فقد تبين أن النسبة الاكبر والبالغة 11.5% تثق بالرئيس عباس أكثر، ويليه مروان البرغوثي بنسبة 8.4%، ثم إسماعيل هنية بنسبة 6.3%، أما الذين لا يثقون بأي من الشخصيات السياسية أو الدينية فقد بلغت 47.8%.
الآلية :
تم مقابلة عينة عشوائية بلغ عددها 1200 شخص تزيد أعمارهم عن 18 سنة في الضفة الغربية وقطاع غزة بين 19 و 23 آذار 2019. تمت المقابلات في المنازل وتم انتقاءالمستطلعين من المنزل بناءاً على جدول Kish. لقد تمت المقابلات في 134 موقع سكني بطريقة عشوائية بناءاً على عدد السكان.
في الضفة الغربية تم جمع 715 استمارة من المدن والقرى والمخيمات التالية:
الخليل: الخليل، دورا، بيت أمر، الشيوخ، بيت أولا، سعير، الظاهرية، الريحية، خرسا، مخيم العروب. جنين: جنين، ميثلون، قباطية، اليامون، كفر دان، مسلية، سيريس، الجديدة، مخيم جنين. طوباس: طوباس، تياسير. رام الله والبيرة: رام الله، البيرة، بيتونيا، خربثا المصباح، خربة أبو فلاح، شقبة، كفر نعمة، مخيم الأمعري. أريحا: أريحا، الجفتلك، مخيم عين السلطان. القدس: عناتا، مخيم قلنديا، بيت سوريك، الطور، رأس العامود،البلدة القديمة، بيت حنينا، شعفاط، سلوان، العيزرية. بيت لحم: العبيدية، جناتا، بيت لحم، حسان، أرطاس، مخيم عايدة. نابلس: نابلس، بيتا، جماعين، طلوزة، عورتا، الساوية، بيت دجن، مخيم بلاطة. سلفيت: سلفيت، دير إستيا. طولكرم: طولكرم، عنبتا، فرعون، مخيم طولكرم. قلقيلية: قلقيلية، عزون، جيوس.
في قطاع غزة: تم جمع 485 استمارة من القرى والمخيمات التالية :
غزة: الجديدة، التفاح، الشيخ رضوان، الزيتون، الشيخ عجلين، تل الهوى، الصبرا، الرمال الشمالي، الرمال الجنوبي، البلدة القديمة، الدرج، النصر، التركمان، مخيم الشاطئ، المغراقة.خانيونس: خانيونس ، بني سهيلة، القرارة، عبسان الكبيرة، عبسان الصغيرة، مخيم خانيونس. رفح: رفح، مخيم رفح. شمال غزة: جباليا، بيت لاهيا، بيت حانون، مخيم جباليا. دير البلح: دير البلح، الزوايدة، مخيم المغازي، مخيم النصيرات.
نسبة الخطأ كانت -3،+3 .النسبة المؤكدة تصل إلى 95%.
النتائج:
1. هل سيكون من المقبول لديك أن تتضمن إتفاقية السلام المستقبلية بين الفلسطينيين وإسرائيل تبادل أراضي بين الدولتين؟
2. هل سيكون من المقبول لديك أن تتضمن إتفاقية السلام المستقبلية بين الفلسطينيين وإسرائيل بقاء سيطرة أمنية إسرائيلية على أجزاء
معينة من الدولة الفلسطينية؟
3. هل سيكون من المقبول لديك أن تتضمن إتفاقية السلام المستقبلية بين الفلسطينيين وإسرائيل إتحاد جمركي؟
4. هل سيكون من المقبول لديك أن تتضمن إتفاقية السلام المستقبلية بين الفلسطينيين وإسرائيل إندماج اللاجئين الفلسطينيين في الدول
العربية المجاورة ( مثل لبنان، الأردن، مصر)
5. هل تؤيد أو تعارض إستمرار التنسيق الأمني بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل؟
6. هل تؤيد أم تعارض إقامة علاقات دبلوماسية بين دول عربية وإسرائيل؟
7. بشكل عام، هل تعتقد أن إستطلاعات الرأي العام مفيدة أم غير مفيدة؟
8. تجري بين فترة وأخرى إستطلاعات رأي عام، بشكل عام، إلى أي مدى تثق بنتائجها؟
9. هل تعتقد أنه من المهم أن يجري في فلسطين إنتخابات مجلس تشريعي؟
10. هل تعتقد أنه من المهم أن يجري في فلسطين إنتخابات رئاسية؟
11. برأيك، ما مدى أهمية وجود مجلس تشريعي في فلسطين؟
12. لو جرت إنتخابات فلسطينية، فهل هناك إحتمال أكبر أن تصوت لمرشحي الفصائل والأحزاب الفلسطينية، أم للمرشحين المستقلين؟
13. لو جرى اليوم إنتخابات للمجلس التشريعي، من من الأحزاب التالية سوف تصوت له؟
* هذا الخيار لم يكن من ضمن الخيارات المعطاه للمستفتي
14. تم مؤخرا تأسيس إئتلاف بين أحزاب اليسار " التجمع الفلسطيني الديمقراطي" ( المبادرة، الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية، حزب الشعب فدا). إذا ما ترشح هذا الإئئتلاف كقائمة موحدة في الإنتخابات وجرت إنتخابات المجلس التشريعي اليوم، لمن سوف تصوت)؟
* هذا الخيار لم يكن من ضمن الخيارات المعطاه للمستفتي
15. إذا ما جرت إنتخابات رئاسية اليوم ومحمود عباس ( أبو مازن) لم يرشح نفسه مرة آخرى، لمن سوف تصوت؟*
· هذا سؤال مفتوح، لم يعط للمستفتى أي خيارات
16. لو جرت إنتخابات في فلسطين في المستقبل القريب، هل تعتقد أنها سوف تكون نزيهة أم غير نزيهة؟
17. بإعتقادك، ما مدى أهمية أن تقدم الحكومة ضمان إجتماعي ( مثل تأمين صحي، تقاعد، بطالة)؟
18. كان هناك خلاف في الشارع الفلسطيني حول تطبيق قانون الضمان، برأيك، ما هو السبب الرئيسي لمعارضة تطبيق هذا القانون؟
19. إذا أعلنت الولايات المتحدة عن خطتها للسلام المسماه " بصفقة القرن" هل تعتقد أن على القيادة الفلسطينية قبولها، رفضها، أم التفاوض حولها؟
20. هل تفضل أن تستمر القيادة الفلسطينية في سياسة مقاطعة الإدارة الأمريكية، أم تفضل أن تنخرط القيادة الفلسطينية في علاقات دبلوماسية معها؟
21. هل تعتقد أن الجهاز القضائي في فلسطين يصدر أحكام بشكل مستقل، أو أنه يخضع لتدخلات تؤثر على أحكامه؟
22. هل أنت راض أم غير راض حول الطريقة التي يدير فيها محمود عباس ( أبو مازن) وظيفته كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية؟
23. مع تقديم حكومة الحمد الله إستقالتها، بشكل عام، كيف تقيم أدائها؟
24. ماذا تتوقع من الحكومة الفلسطينية الجديدة؟
* هذا الخيار لم يكن من ضمن الخيارات المعطاه للمستفتي
25. كلف الرئيس أبو مازن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد إشتيه لتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، بشكل عام، هل تعتقد أن هذه خطوة إيجابية، خطوة سلبية، أم خطوة لا إيجابية ولا سلبية؟
26. هل تتوقع أن يكون أداء حكومة إشتيه أفضل من حكومة الحمد الله، أسوء من حكومة الحمد الله، أم لن يكون هنالك فرق؟
27. في الوقت الحالي، ما مدى أهمية تحقيق المصالحة الوطنية بالنسبة لك، هل تعتقد أنها مهمة جدا، مهمة نوعا ما، غير مهمة نوعا ما، أم غير مهمة بالمرة؟
28. برأيك، من هي الجهة المسؤولة أكثر عن إستمرار الإنقسام وفشل جهود المصالحة بين فتح وحماس؟
* هذا الخيار لم يكن من ضمن الخيارات المعطاه للمستفتي
29. إذا إستمر الإنقسام، وتعذر إجراء الإنتخابات في كافة المناطق الفلسطينية، هل تؤيد إجراء الإنتخابات في الضفة بدون قطاع غزة؟
30. كيف تعرف عن نفسك من حيث الإنتماء بكلمة واحدة فقط؟ *
· هذا سؤال مفتوح، لم يعط للمستفتى أي خيارات
حظوظ اليسار ترتفع
وفيما لو جرت انتخابات وترشح فيها التجمع الديمقراطي الذي أعلن عن تأسيسه مؤخراً، فسيصوت 34.8% لفتح و12% لحماس و9.9% للتجمع الديمقراطي، في حين كانت نسبة الذين لن يصوتوا 31.1%. ولو جرت الانتخابات دون مشاركة التجمع، فإن 35.2% سيصوتون لحركة لفتح، و12.3% لحماس، و2.8% للجبهة الشعبية، و 1.6% للمبادرة الوطنية الفلسطينية، وستبقى نسبة الذين لن يصوتوا 31.3%.
انتخابات الرئاسة: مروان في الصدارة
و لو جرت انتخابات رئاسية بدون ترشح الرئيس محمود عباس، فسيحصل مروان البرغوثي على نسبة 12.6%، ثم محمد دحلان على نسبة 8.1%، ثم إسماعيل هنية على 6.3%، في حين قال أكثر من النصف (53.9%) أنهم لا يعرفون أو لا جواب لديهم، ويلفت الإنتباه التباين الشديد بين الميول الإنتخابية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، على سبيل المثال الذين لا يعرفون من سينتخبون في الضفة أكثر من ضعف نسبتهم من غزة، (69% مقابل 31.7%)، ونسبة الذين سينتخبون هنية في الضفة 2.9% مقابل 11.3% في غزة، وكذلك نسبة الذين سيصوتون لدحلان في الضفة 1.1% مقابل 18.4% في قطاع غزة.
ثقة متدنية بنزاهة الانتخابات
ومن أكثر ما يلفت الانتباه تدني الثقة بنزاهة الانتخابات إذا جرت، حيث انقسم المستطلعون بين نسبة 45.1% تعتقد أن الانتخابات إذا جرت لن تكون نزيهة، مقابل نسبة 43.5% توقعوا أن تكون نزيهة، علماً أن نسبة الثقة بنزاهة الإنتخابات في غزة أعلى منها في الضفة، حيث كانت نسبة الذين يتوقعون أن تكون الإنتخابات غير نزيهة في الضفة 50.2% مقابل 37.5% في غزة، وبشكل معاكس، كانت نسبة الذين يتوقعون انتخابات نزيهة في القطاع 51.1% مقابل 38.3% في الضفة.
أغلبية يرفضون تبادل الأراضي وسيطرة أمنية وإتحاد جمركي مع الدولة الفلسطينية
أما بالنسبة لموقف الجمهور من بعض تفاصيل الحلول المتداولة، رفضت أغلبية من 78.4% أن تتضمن أي اتفاقية سلام تبادلا للأراضي بين إسرائيل ودولة فلسطين، مقابل 17.1% قبلوا بذلك، كما رفضت أغلبية من 83.9% أن تتضمن أي اتفاقية سلام مستقبلية بقاء سيطرة أمنية إسرائيلية على أجزاء من الدولة الفلسطينية، مقابل 12.4% قبلوا ذلك، أما على الصعيد الإقتصادي، فقد رفضت أغلبية من 72.1% أن يتضمن أي اتفاق مستقبلي اتحاداً جمركياً بين إسرائيل والدولة الفلسطينية، وفيما يتعلق بمستقبل اللاجئين رفض ثلثا المستطلعين (63.4%) أن يتضمن أي اتفاق سلام مستقبلي اندماج اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المجاورة، مقابل 32.3% قالوا أن ذلك مقبول لهم.
تأييد للمصالحة الوطنية
وجواباً على سؤال ما أهمية تحقيق المصالحة الوطنية، اعتقدت أكثرية من 89.6% أن المصالحة مهمة أو مهمة جداً بالنسبة لهم، مقابل 8.6% قالوا أنها غير مهمة،. وبالنسبة للجهة التي تتحمل مسؤولية استمرار الانقسام، حملت النسبة الأكبر (32.2%) المسؤولية لحركتي حماس وفتح معاً، و 16.1% حملوا المسؤولية لحماس لوحدها، و 8.8% حملوا فتح لوحدها، بينما حمل 21.2% مسؤولية استمرار الانقسام لإسرائيل.
توقعات مختلطة من الحكومة الفلسطينية الجديدة
نحو ثلث المستطلعين (35.6%) يرون بأن تكليف الرئيس محمود عباس للدكتور محمد اشتية بتشكيل حكومة جديدة خطوة إيجابية، مقابل 10.9% قالوا انها سلبية، و(40.6%) اعتبروها لا إيجابية ولا سلبية. ومن باب المقارنة، توقع 23.8% من المستطلعين أداء أفضل لحكومة اشتية من أداء حكومة الحمد الله، مقابل 10.8% قالوا العكس، و 49.7% قالوا إنه لن يكون هناك فرق بين أداء الحكومتين. أما حول توقعات الجمهور من الحكومة الجديدة، فتوقعت النسبة الأكبر (36.3%) أن حكومة اشتيه يجب أن تحسن الظروف المعيشية و 16.6% توقعوا منها محاربة الفساد، و 16% قالوا تحقيق إصلاحات حكومية، و15.3% قالوا تحقيق المصالحة.
التطبيع والتنسيق الأمني مرفوضون من قبل الفلسطينيون
وعارضت أكثرية من 73.8% إقامة علاقات دبلوماسية بين دول عربية وإسرائيل، مقابل 19% أيدوا ذلك. ومن ناحية أخرى عبرت نسبة 60.6%عن معارضتها لإستمرار التنسيق الأمني بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، في حين أيدت استمراره نسبة 32.5%.
الفلسطينييون يؤيدون مقاطعة أمريكا
وأظهر الإستطلاع أن أكثرية من 59.3% تؤيد استمرار مقاطعة القيادة الفلسطينية للإدارة الأمريكية مقابل 30.3% يفضلون أن تنخرط القيادة الفلسطينية في علاقات دبلوماسية مع الإدارة الأمريكية، أما في حال أعلنت الولايات المتحدة عن خطتها للسلام المسماة "صفقة القرن" فإن ثلثي المستطلعين (65.3%) يعتقدون أن على القيادة الفلسطينية رفض هذه الخطة، مقابل 6.1% فضلوا قبولها و21.3% فضلوا أن تتفاوض القيادة الفلسطينية عليها.
ثقة متدنية بالفصائل
وجواباً على سؤال ما هو التنظيم السياسي أو الديني الذي تثق به أكثر، بيّن الإستطلاع أن 28.2% تثق بفتح أكثر، وتليها حماس بنسبة 10.3%، في حين قالت النسبة الأكبر والبالغة 41.1% أنها لا تثق بأي من التنظيمات.
أما على مستوى الشخصيات، فقد تبين أن النسبة الاكبر والبالغة 11.5% تثق بالرئيس عباس أكثر، ويليه مروان البرغوثي بنسبة 8.4%، ثم إسماعيل هنية بنسبة 6.3%، أما الذين لا يثقون بأي من الشخصيات السياسية أو الدينية فقد بلغت 47.8%.
الآلية :
تم مقابلة عينة عشوائية بلغ عددها 1200 شخص تزيد أعمارهم عن 18 سنة في الضفة الغربية وقطاع غزة بين 19 و 23 آذار 2019. تمت المقابلات في المنازل وتم انتقاءالمستطلعين من المنزل بناءاً على جدول Kish. لقد تمت المقابلات في 134 موقع سكني بطريقة عشوائية بناءاً على عدد السكان.
في الضفة الغربية تم جمع 715 استمارة من المدن والقرى والمخيمات التالية:
الخليل: الخليل، دورا، بيت أمر، الشيوخ، بيت أولا، سعير، الظاهرية، الريحية، خرسا، مخيم العروب. جنين: جنين، ميثلون، قباطية، اليامون، كفر دان، مسلية، سيريس، الجديدة، مخيم جنين. طوباس: طوباس، تياسير. رام الله والبيرة: رام الله، البيرة، بيتونيا، خربثا المصباح، خربة أبو فلاح، شقبة، كفر نعمة، مخيم الأمعري. أريحا: أريحا، الجفتلك، مخيم عين السلطان. القدس: عناتا، مخيم قلنديا، بيت سوريك، الطور، رأس العامود،البلدة القديمة، بيت حنينا، شعفاط، سلوان، العيزرية. بيت لحم: العبيدية، جناتا، بيت لحم، حسان، أرطاس، مخيم عايدة. نابلس: نابلس، بيتا، جماعين، طلوزة، عورتا، الساوية، بيت دجن، مخيم بلاطة. سلفيت: سلفيت، دير إستيا. طولكرم: طولكرم، عنبتا، فرعون، مخيم طولكرم. قلقيلية: قلقيلية، عزون، جيوس.
في قطاع غزة: تم جمع 485 استمارة من القرى والمخيمات التالية :
غزة: الجديدة، التفاح، الشيخ رضوان، الزيتون، الشيخ عجلين، تل الهوى، الصبرا، الرمال الشمالي، الرمال الجنوبي، البلدة القديمة، الدرج، النصر، التركمان، مخيم الشاطئ، المغراقة.خانيونس: خانيونس ، بني سهيلة، القرارة، عبسان الكبيرة، عبسان الصغيرة، مخيم خانيونس. رفح: رفح، مخيم رفح. شمال غزة: جباليا، بيت لاهيا، بيت حانون، مخيم جباليا. دير البلح: دير البلح، الزوايدة، مخيم المغازي، مخيم النصيرات.
نسبة الخطأ كانت -3،+3 .النسبة المؤكدة تصل إلى 95%.
|توزيع العينة:
| 50.4% من المستجوبين كانوا من الضفة الغربية، 9.2%من القدس، 40.4% من قطاع غزه. 15.4% من القرى، 8.8% من المخيم، 75.8%من المدن.
45.0% ذكور، 55.0% إناث.
66.4% متزوجين، 24.4% غير متزوجين، 7.3% أرمل/ة، 1.8% مطلق/ة، 0.1% لا جواب
معدل عمر المستجوبين 39 سنة.
|وظيفة المستجوبين:
| 9.3% طالب 12.3% عامل
41.5% ربة بيت
0.8% مزارع/صياد
1.1% فني
12.2% عاطل عن العمل
| 6.0% رجل أعمال 7.3% موظف حكومي
5.8% موظف قطاع خاص
0.8% مهني (دكتور، محامي،…)
2.9% متقاعد
0.0% لا جواب
1. هل سيكون من المقبول لديك أن تتضمن إتفاقية السلام المستقبلية بين الفلسطينيين وإسرائيل تبادل أراضي بين الدولتين؟
|
|المجموع
|الضفة الغربية
|غزة
|ذكر
|أنثى
|العدد=1200
|العدد=715
|العدد=485
|العدد=540
|العدد=660
|مقبول
|17.1
|10.3
|27.0
|18.0
|16.4
|غير مقبول
|78.4
|85.5
|68.0
|78.0
|78.8
|مقبول ولكن بشرط
|1.4
|1.1
|1.9
|1.7
|1.2
|لا أعرف/ لا جواب
|3.1
|3.1
|3.1
|2.3
|3.6
2. هل سيكون من المقبول لديك أن تتضمن إتفاقية السلام المستقبلية بين الفلسطينيين وإسرائيل بقاء سيطرة أمنية إسرائيلية على أجزاء
معينة من الدولة الفلسطينية؟
|المجموع
|الضفة الغربية
|غزة
|ذكر
|أنثى
|العدد=1200
|العدد=715
|العدد=485
|العدد=540
|العدد=660
|مقبول
|12.4
|6.9
|20.6
|12.4
|12.4
|غير مقبول
|83.9
|89.9
|75.1
|83.3
|84.4
|مقبول ولكن بشرط
|0.8
|0.4
|1.2
|1.1
|0.5
|لا أعرف/ لا جواب
|2.9
|2.8
|3.1
|3.2
|2.7
3. هل سيكون من المقبول لديك أن تتضمن إتفاقية السلام المستقبلية بين الفلسطينيين وإسرائيل إتحاد جمركي؟
|المجموع
|الضفة الغربية
|غزة
|ذكر
|أنثى
|العدد=1200
|العدد=715
|العدد=485
|العدد=540
|العدد=660
|مقبول
|19.5
|16.1
|24.5
|22.0
|17.4
|غير مقبول
|72.1
|74.5
|68.5
|71.7
|72.4
|مقبول ولكن بشرط
|1.9
|1.4
|2.7
|1.7
|2.1
|لا أعرف/ لا جواب
|6.5
|8.0
|4.3
|4.6
|8.1
4. هل سيكون من المقبول لديك أن تتضمن إتفاقية السلام المستقبلية بين الفلسطينيين وإسرائيل إندماج اللاجئين الفلسطينيين في الدول
العربية المجاورة ( مثل لبنان، الأردن، مصر)
|المجموع
|الضفة الغربية
|غزة
|ذكر
|أنثى
|العدد=1200
|العدد=715
|العدد=485
|العدد=540
|العدد=660
|مقبول
|32.3
|26.3
|41.0
|31.7
|32.7
|غير مقبول
|63.4
|69.4
|54.6
|64.1
|62.9
|مقبول ولكن بشرط
|1.3
|0.8
|1.9
|1.1
|1.4
|لا أعرف/ لا جواب
|3.0
|3.5
|2.5
|3.1
|3.0
5. هل تؤيد أو تعارض إستمرار التنسيق الأمني بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل؟
|المجموع
|الضفة الغربية
|غزة
|ذكر
|أنثى
|العدد=1200
|العدد=715
|العدد=485
|العدد=540
|العدد=660
|أؤيد
|32.5
|28.8
|37.9
|31.1
|33.6
|أعارض
|60.6
|62.9
|57.1
|61.9
|59.5
|لا أعرف/ لا جواب
|6.9
|8.3
|5.0
|7.0
|6.9
6. هل تؤيد أم تعارض إقامة علاقات دبلوماسية بين دول عربية وإسرائيل؟
|المجموع
|الضفة الغربية
|غزة
|ذكر
|أنثى
|العدد=1200
|العدد=715
|العدد=485
|العدد=540
|العدد=660
|أؤيد
|19.0
|18.5
|19.8
|18.3
|19.5
|أعارض
|73.8
|73.3
|74.4
|75.0
|72.7
|لا أعرف/ لا جواب
|7.2
|8.2
|5.8
|6.7
|7.8
7. بشكل عام، هل تعتقد أن إستطلاعات الرأي العام مفيدة أم غير مفيدة؟
|المجموع
|الضفة الغربية
|غزة
|ذكر
|أنثى
|العدد=1200
|العدد=715
|العدد=485
|العدد=540
|العدد=660
|مفيدة
|79.3
|76.2
|83.9
|78.9
|79.7
|غير مفيدة
|20.7
|23.8
|16.1
|21.1
|20.3
8. تجري بين فترة وأخرى إستطلاعات رأي عام، بشكل عام، إلى أي مدى تثق بنتائجها؟
|المجموع
|الضفة الغربية
|غزة
|ذكر
|أنثى
|العدد=1200
|العدد=715
|العدد=485
|العدد=540
|العدد=660
|إلى درجة كبيرة
|18.0
|17.5
|18.8
|18.1
|17.9
|إلى درجة متوسطة
|57.9
|57.1
|59.2
|56.1
|59.4
|إلى درجة قليلة
|24.1
|25.4
|22.0
|25.8
|22.7
9. هل تعتقد أنه من المهم أن يجري في فلسطين إنتخابات مجلس تشريعي؟
|المجموع
|الضفة الغربية
|غزة
|ذكر
|أنثى
|العدد=1200
|العدد=715
|العدد=485
|العدد=540
|العدد=660
|نعم، مهم
|82.8
|77.8
|90.1
|82.4
|83.0
|لا، ليس مهم
|13.3
|15.9
|9.3
|14.3
|12.4
|لا أعرف/ لا جواب
|3.9
|6.3
|0.6
|3.3
|4.6
10. هل تعتقد أنه من المهم أن يجري في فلسطين إنتخابات رئاسية؟
|المجموع
|الضفة الغربية
|غزة
|ذكر
|أنثى
|العدد=1200
|العدد=715
|العدد=485
|العدد=540
|العدد=660
|نعم
|86.9
|84.8
|90.1
|87.0
|86.8
|لا
|11.1
|12.3
|9.3
|11.5
|10.8
|لا أعرف/ لا جواب
|2.0
|2.9
|0.6
|1.5
|2.4
11. برأيك، ما مدى أهمية وجود مجلس تشريعي في فلسطين؟
|المجموع
|الضفة الغربية
|غزة
|ذكر
|أنثى
|العدد=1200
|العدد=715
|العدد=485
|العدد=540
|العدد=660
|مهم جدا
|66.6
|61.5
|74.0
|69.3
|64.4
|مهم نوعا ما
|22.1
|23.1
|20.6
|20.6
|23.3
|غير مهم نوعا ما
|5.4
|6.7
|3.5
|4.3
|6.4
|غير مهم جدا
|3.4
|4.8
|1.4
|4.1
|2.9
|لا أعرف/ لا جواب
|2.5
|3.9
|0.5
|1.7
|3.0
12. لو جرت إنتخابات فلسطينية، فهل هناك إحتمال أكبر أن تصوت لمرشحي الفصائل والأحزاب الفلسطينية، أم للمرشحين المستقلين؟
|المجموع
|الضفة الغربية
|غزة
|ذكر
|أنثى
|العدد=1200
|العدد=715
|العدد=485
|العدد=540
|العدد=660
|لمرشحي الفصائل والأحزاب الفلسطينية
|37.7
|28.1
|51.8
|40.4
|35.5
|للمرشحين المستقلين
|38.6
|41.8
|33.8
|37.6
|39.4
|لن أصوت
|18.6
|22.7
|12.6
|15.9
|20.8
|لا أعرف/ لا جواب
|5.1
|7.4
|1.8
|6.1
|4.3
13. لو جرى اليوم إنتخابات للمجلس التشريعي، من من الأحزاب التالية سوف تصوت له؟
|المجموع
|الضفة الغربية
|غزة
|ذكر
|أنثى
|العدد=1200
|العدد=715
|العدد=485
|العدد=540
|العدد=660
|فتح
|35.2
|30.1
|42.7
|37.6
|33.2
|حماس
|12.3
|8.5
|17.9
|12.4
|12.3
|الجبهة الشعبية
|2.8
|2.0
|3.9
|2.0
|3.3
|الجبهة الديمقراطية
|0.9
|1.0
|0.8
|0.7
|1.1
|المبادرة الوطنية
|1.6
|1.1
|2.3
|1.3
|1.8
|حزب الشعب
|0.9
|0.6
|1.4
|0.7
|1.1
|فدا
|0.1
|0.1
|0.0
|0.0
|0.2
|المستقلين *
|5.1
|3.8
|7.0
|5.9
|4.4
|أحزاب آخرى
|1.7
|2.0
|1.2
|2.0
|1.4
|لن أصوت
|31.3
|39.0
|19.8
|28.3
|33.6
|لا أعرف/ لا جواب
|8.1
|11.8
|3.0
|9.1
|7.6
* هذا الخيار لم يكن من ضمن الخيارات المعطاه للمستفتي
14. تم مؤخرا تأسيس إئتلاف بين أحزاب اليسار " التجمع الفلسطيني الديمقراطي" ( المبادرة، الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية، حزب الشعب فدا). إذا ما ترشح هذا الإئئتلاف كقائمة موحدة في الإنتخابات وجرت إنتخابات المجلس التشريعي اليوم، لمن سوف تصوت)؟
|المجموع
|الضفة الغربية
|غزة
|ذكر
|أنثى
|العدد=1200
|العدد=715
|العدد=485
|العدد=540
|العدد=660
|فتح
|34.8
|29.7
|42.5
|37.4
|32.7
|حماس
|12.0
|8.0
|17.9
|11.9
|12.1
|التجمع الفلسطيني الديمقراطي
|9.9
|9.1
|11.1
|8.7
|10.9
|المستقلين *
|3.3
|2.4
|4.5
|3.5
|3.0
|أحزاب أخرى
|1.7
|2.1
|1.0
|2.2
|1.2
|لن أصوت
|31.1
|38.9
|19.6
|27.8
|33.8
|لا أعرف/ لا جواب
|7.2
|9.8
|3.4
|8.5
|6.3
* هذا الخيار لم يكن من ضمن الخيارات المعطاه للمستفتي
15. إذا ما جرت إنتخابات رئاسية اليوم ومحمود عباس ( أبو مازن) لم يرشح نفسه مرة آخرى، لمن سوف تصوت؟*
|المجموع
|الضفة الغربية
|غزة
|ذكر
|أنثى
|العدد=1200
|العدد=715
|العدد=485
|العدد=540
|العدد=660
|مروان البرغوثي
|12.6
|8.3
|19.0
|14.1
|11.4
|محمد دحلان
|8.1
|1.1
|18.4
|9.4
|7.0
|إسماعيل هنية
|6.3
|2.9
|11.3
|7.2
|5.6
|لن أصوت
|5.8
|9.2
|0.8
|4.3
|7.1
|آخرون
|13.3
|9.5
|18.8
|13.1
|13.3
|لا أعرف/ لا جواب
|53.9
|69.0
|31.7
|51.9
|55.6
· هذا سؤال مفتوح، لم يعط للمستفتى أي خيارات
16. لو جرت إنتخابات في فلسطين في المستقبل القريب، هل تعتقد أنها سوف تكون نزيهة أم غير نزيهة؟
|المجموع
|الضفة الغربية
|غزة
|ذكر
|أنثى
|العدد=1200
|العدد=715
|العدد=485
|العدد=540
|العدد=660
|نزيهة
|43.5
|38.3
|51.1
|44.1
|43.0
|غير نزيهة
|45.1
|50.2
|37.5
|46.7
|43.8
|لا أعرف/ لا جواب
|11.4
|11.5
|11.4
|9.2
|13.2
17. بإعتقادك، ما مدى أهمية أن تقدم الحكومة ضمان إجتماعي ( مثل تأمين صحي، تقاعد، بطالة)؟
|المجموع
|الضفة الغربية
|غزة
|ذكر
|أنثى
|العدد=1200
|العدد=715
|العدد=485
|العدد=540
|العدد=660
|مهم جدا
|74.1
|65.9
|86.2
|73.7
|74.4
|مهم نوعا ما
|13.5
|14.7
|11.8
|12.6
|14.2
|غير مهم نوعا ما
|5.7
|8.4
|1.6
|6.3
|5.2
|غير مهم بالمرة
|6.7
|11.0
|0.4
|7.4
|6.2
18. كان هناك خلاف في الشارع الفلسطيني حول تطبيق قانون الضمان، برأيك، ما هو السبب الرئيسي لمعارضة تطبيق هذا القانون؟
|المجموع
|الضفة الغربية
|غزة
|ذكر
|أنثى
|العدد=1200
|العدد=715
|العدد=485
|العدد=540
|العدد=660
|الوضع السياسي العام
|23.6
|15.0
|36.3
|23.9
|23.3
|إستقلالية مؤسسة الضمان
|6.2
|5.3
|7.4
|6.5
|5.9
|إرتفاع نسبة مساهمة العمال للمقارنة مع دخلهم المنخفض
|25.1
|32.4
|14.1
|24.4
|25.6
|ضعف الثقة في الحكومة
|27.9
|27.8
|28.0
|30.2
|26.1
|عدم إستعداد أصحاب العمال لدفع مساهمتهم
|9.4
|11.0
|7.0
|8.7
|10.0
|لا أعرف/ لا جواب
|7.8
|8.5
|7.2
|6.3
|9.1
19. إذا أعلنت الولايات المتحدة عن خطتها للسلام المسماه " بصفقة القرن" هل تعتقد أن على القيادة الفلسطينية قبولها، رفضها، أم التفاوض حولها؟
|المجموع
|الضفة الغربية
|غزة
|ذكر
|أنثى
|العدد=1200
|العدد=715
|العدد=485
|العدد=540
|العدد=660
|على القيادة الفلسطينية قبولها
|6.1
|3.6
|9.7
|6.3
|5.9
|على القيادة الفلسطينية رفضها
|65.3
|61.5
|70.9
|68.0
|63.2
|على القيادة الفلسطينية التفاوض حولها
|21.3
|23.9
|17.5
|19.3
|23.0
|لا أعرف / لا جواب
|7.3
|11.0
|1.9
|6.4
|7.9
20. هل تفضل أن تستمر القيادة الفلسطينية في سياسة مقاطعة الإدارة الأمريكية، أم تفضل أن تنخرط القيادة الفلسطينية في علاقات دبلوماسية معها؟
|المجموع
|الضفة الغربية
|غزة
|ذكر
|أنثى
|العدد=1200
|العدد=715
|العدد=485
|العدد=540
|العدد=660
|أفضل أن تستمر القيادة في مقاطعة الإدارة الأمريكية
|59.3
|58.0
|61.0
|60.6
|58.2
|أفضل أن تنخرط القيادة في علاقات دبلوماسية
|30.3
|30.6
|29.7
|29.1
|31.2
|لا أعرف / لا جواب
|10.4
|11.4
|9.3
|10.3
|10.6
21. هل تعتقد أن الجهاز القضائي في فلسطين يصدر أحكام بشكل مستقل، أو أنه يخضع لتدخلات تؤثر على أحكامه؟
|المجموع
|الضفة الغربية
|غزة
|ذكر
|أنثى
|العدد=1200
|العدد=715
|العدد=485
|العدد=540
|العدد=660
|يصدر أحكام بشكل مستقل
|21.4
|22.1
|20.4
|21.1
|21.7
|يخضع لتدخلات تؤثر على أحكامه
|67.6
|65.0
|71.3
|69.8
|65.8
|لا أعرف / لا جواب
|11.0
|12.9
|8.3
|9.1
|12.5
22. هل أنت راض أم غير راض حول الطريقة التي يدير فيها محمود عباس ( أبو مازن) وظيفته كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية؟
|المجموع
|الضفة الغربية
|غزة
|ذكر
|أنثى
|العدد=1200
|العدد=715
|العدد=485
|العدد=540
|العدد=660
|راض جدا
|15.2
|17.3
|12.0
|14.8
|15.5
|راض نوعا ما
|23.1
|26.9
|17.5
|23.0
|23.2
|غير راض نوعا ما
|12.2
|11.0
|13.8
|12.8
|11.7
|غير راض أبدا
|41.4
|35.0
|50.9
|41.5
|41.4
|لا أعرف/ لا جواب
|8.1
|9.8
|5.8
|7.9
|8.2
23. مع تقديم حكومة الحمد الله إستقالتها، بشكل عام، كيف تقيم أدائها؟
|المجموع
|الضفة الغربية
|غزة
|ذكر
|أنثى
|العدد=1200
|العدد=715
|العدد=485
|العدد=540
|العدد=660
|أدائها جيد
|14.7
|18.6
|8.9
|11.9
|17.0
|أدائها متوسط
|38.6
|36.1
|42.3
|40.9
|36.7
|أدائها سيئ
|32.6
|28.3
|39.0
|34.4
|31.1
|لا أعرف/ لا جواب
|14.1
|17.0
|9.8
|12.8
|15.2
24. ماذا تتوقع من الحكومة الفلسطينية الجديدة؟
|المجموع
|الضفة الغربية
|غزة
|ذكر
|أنثى
|العدد=1200
|العدد=715
|العدد=485
|العدد=540
|العدد=660
|تحقيق المصالحة الوطنية
|15.3
|13.0
|18.8
|12.8
|17.4
|تحقيق إصلاحات حكومية
|16.0
|12.6
|21.0
|16.1
|15.9
|تحسين الظروف المعيشية
|36.3
|34.7
|38.8
|35.2
|37.3
|محاربة الفساد
|16.6
|19.6
|12.2
|17.8
|15.6
|لا شيئ*
|10.6
|14.4
|4.9
|13.0
|8.6
|أخرى
|3.0
|2.2
|4.1
|3.5
|2.6
|لا أعرف/ لا جواب
|2.2
|3.5
|0.2
|1.6
|2.6
* هذا الخيار لم يكن من ضمن الخيارات المعطاه للمستفتي
25. كلف الرئيس أبو مازن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد إشتيه لتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، بشكل عام، هل تعتقد أن هذه خطوة إيجابية، خطوة سلبية، أم خطوة لا إيجابية ولا سلبية؟
|المجموع
|الضفة الغربية
|غزة
|ذكر
|أنثى
|العدد=1200
|العدد=715
|العدد=485
|العدد=540
|العدد=660
|خطوة إيجابية
|35.6
|34.7
|36.9
|35.0
|36.1
|خطوة سلبية
|10.9
|9.4
|13.2
|12.8
|9.4
|خطوة لا إيجابية ولا سلبية
|40.6
|40.4
|40.8
|41.1
|40.2
|لا أعرف / لا جواب
|12.9
|15.5
|9.1
|11.1
|14.3
26. هل تتوقع أن يكون أداء حكومة إشتيه أفضل من حكومة الحمد الله، أسوء من حكومة الحمد الله، أم لن يكون هنالك فرق؟
|المجموع
|الضفة الغربية
|غزة
|ذكر
|أنثى
|العدد=1200
|العدد=715
|العدد=485
|العدد=540
|العدد=660
|أفضل من حكومة الحمد الله
|23.8
|21.5
|27.0
|26.3
|21.7
|أسوأ من حكومة الحمد الله
|10.8
|9.5
|12.6
|13.0
|8.9
|لن يكون هنالك فرق
|49.7
|49.9
|49.3
|48.3
|50.8
|لا أعرف/ لا جواب
|15.7
|19.1
|11.1
|12.4
|18.6
27. في الوقت الحالي، ما مدى أهمية تحقيق المصالحة الوطنية بالنسبة لك، هل تعتقد أنها مهمة جدا، مهمة نوعا ما، غير مهمة نوعا ما، أم غير مهمة بالمرة؟
|المجموع
|الضفة الغربية
|غزة
|ذكر
|أنثى
|العدد=1200
|العدد=715
|العدد=485
|العدد=540
|العدد=660
|مهمة جدا
|72.3
|69.5
|76.3
|70.7
|73.5
|مهمة نوعا ما
|17.3
|17.2
|17.5
|19.6
|15.5
|غير مهمة نوعا ما
|4.6
|5.6
|3.1
|5.0
|4.2
|غير مهمة بالمرة
|4.0
|5.3
|2.1
|3.7
|4.2
|لا أعرف/ لا جواب
|1.8
|2.4
|1.0
|1.0
|2.6
28. برأيك، من هي الجهة المسؤولة أكثر عن إستمرار الإنقسام وفشل جهود المصالحة بين فتح وحماس؟
|المجموع
|الضفة الغربية
|غزة
|ذكر
|أنثى
|العدد=1200
|العدد=715
|العدد=485
|العدد=540
|العدد=660
|حركة حماس
|16.1
|7.6
|28.7
|16.5
|15.8
|حركة فتح
|8.8
|7.0
|11.3
|11.5
|6.5
|حماس وفتح
|32.2
|31.6
|33.0
|33.3
|31.2
|إسرائيل
|21.2
|26.0
|14.0
|18.7
|23.2
|مصر
|2.2
|0.8
|4.1
|2.2
|2.1
|الولايات المتحدة
|3.9
|5.6
|1.4
|3.0
|4.7
|غير ذلك
|2.4
|2.5
|2.3
|3.0
|2.0
|جميع ما ذكر*
|4.1
|5.6
|1.9
|4.3
|3.9
|لا اعرف / لاجواب
|9.1
|13.3
|3.3
|7.5
|10.6
* هذا الخيار لم يكن من ضمن الخيارات المعطاه للمستفتي
29. إذا إستمر الإنقسام، وتعذر إجراء الإنتخابات في كافة المناطق الفلسطينية، هل تؤيد إجراء الإنتخابات في الضفة بدون قطاع غزة؟
|المجموع
|الضفة الغربية
|غزة
|ذكر
|أنثى
|العدد=1200
|العدد=715
|العدد=485
|العدد=540
|العدد=660
|نعم، أؤيد
|10.5
|14.8
|4.1
|9.6
|11.2
|لا، لا أؤيد
|86.6
|81.0
|94.8
|88.5
|85.0
|لا اعرف / لا جواب
|2.9
|4.2
|1.1
|1.9
|3.8
30. كيف تعرف عن نفسك من حيث الإنتماء بكلمة واحدة فقط؟ *
|المجموع
|الضفة الغربية
|غزة
|ذكر
|أنثى
|العدد=1200
|العدد=715
|العدد=485
|العدد=540
|العدد=660
|فلسطيني
|54.9
|53.8
|56.5
|52.4
|57.0
|مسلم
|11.8
|9.5
|15.1
|10.4
|12.9
|وطني
|5.8
|6.2
|5.4
|5.2
|6.4
|أنتمي لفتح ( فتحاوي)
|5.3
|3.9
|7.2
|7.2
|3.6
|غيرها
|14.6
|18.0
|9.5
|16.9
|12.7
|لا أعرف / لا جواب
|7.6
|8.6
|6.3
|7.9
|7.4
· هذا سؤال مفتوح، لم يعط للمستفتى أي خيارات
31. ما هو التنظيم السياسي أو الديني الذي تثق به أكثر؟ *
|المجموع
|الضفة الغربية
|غزة
|ذكر
|أنثى
|العدد=1200
|العدد=715
|العدد=485
|العدد=540
|العدد=660
|فتح
|28.2
|21.4
|38.1
|32.0
|25.0
|حماس
|10.3
|6.0
|16.7
|10.6
|10.2
|أحزاب إسلامية أخرى
|9.1
|13.0
|3.3
|8.5
|9.5
|آخرون
|3.4
|2.1
|5.4
|3.1
|3.6
|لا أثق بأحد
|41.1
|47.0
|32.4
|37.2
|44.2
|لا جواب
|7.9
|10.5
|4.1
|8.6
|7.5
· هذا سؤال مفتوح، لم يعط للمستفتى أي خيارات
32. ما هي الشخصية الفلسطينية التي تثق بها أكثر؟ *
|المجموع
|الضفة الغربية
|غزة
|ذكر
|أنثى
|العدد=1200
|العدد=715
|العدد=485
|العدد=540
|العدد=660
|محمود عباس ( أبو مازن)
|11.5
|9.1
|15.1
|12.6
|10.6
|مروان البرغوثي
|8.4
|7.4
|9.9
|9.3
|7.7
|إسماعيل هنية
|6.3
|3.4
|10.5
|6.5
|6.1
|محمد دحلان
|5.6
|0.6
|13.0
|7.2
|4.2
|آخرون
|11.6
|10.3
|13.4
|13.0
|10.5
|لا أثق بأحد
|47.8
|56.9
|34.4
|42.4
|52.3
|لا جواب
|8.8
|12.3
|3.7
|9.0
|8.6
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