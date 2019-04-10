النخالة: المقاومة حددت شروطاً واضحة لكسر الحصار عن غزة

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، إن المقاومة الفلسطينية حددت شروطًا واضحة لكسر الحصار عن غزة، مضيفاً: "الذين يحسنون الظن بالعدو عليهم مغادرة هذا الوهم، إن العدو يحشد للحرب والعدوان لإنهاء المقاومة في قطاع غزة والاستمرار بالتوسع الاستيطاني بالضفة".







وأوضح النخالة، في خطاب له، الأربعاء، أن سرايا القدس، وكتائب القسام، تقفان على أهبة الاستعداد للدفاع عن الشعب الفلسطيني، أمام أي عدوان محتمل، آخذين بعين الاعتبار تهديدات الاحتلال الإسرائيلي، متابعاً: "التحية للأسرى الذين يخوضون معركة الكرامة بكل ثقة وثبات؛ لمواجهة إجراءات العدو".



رام الله - دنيا الوطنوأضاف: "المقاومة اليوم تدير معركة على حدود غزة بكل كفاءة واقتدار، رغم الحصار الجائر، محمية بحالة إجماع شعبي، رغم الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا".