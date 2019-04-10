أبو يوسف: نتائج الانتخابات الإسرائيلية على طاولة القيادة لتدارس الرد عليها



وأضاف أبو يوسف لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، أن هذه النتائج ستكون على طاولة البحث لدى القيادة لتدارس الرد عليها، مشدداً على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية، واستمرار المقاومة الشعبية، بالتوازي مع الجهود على الصعيد الدولي للحد من هذه السياسات الفاشية.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف: إن برامج الأحزاب اليمينية في انتخابات (كنيست) قامت على التنكر لحقوق شعبنا، وارتكزت على الضم والاستيطان في القدس والضفة، وهي تتطابق مع (صفقة القرن) وعلى قاعدة فصل الضفة عن غزة، مؤكداً أن الشارع المتطرف هو من أعطى هذه الأحزاب الفرصةللنجاح.