شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: لم يَحصل اختراق حتى اللحظة بملف إضراب الأسرى بسجون الاحتلال

هيئة الأسرى: لم يَحصل اختراق حتى اللحظة بملف إضراب الأسرى بسجون الاحتلال
أسرى في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه: إن أفواجاً جديدة من الأسرى، انضمت للإضراب من عدة سجون بينها (نفحة) و(النقب) و(ايشل) و(عوفر)، في إطار هذه المواجهة المفتوحة مع السجان، لتحسين شروط اعتقالهم، ووضع حد  لعنجهية الاحتلال بانتهاك حقوقهم، واستمرار سياسة الإهمال الطبي بحقهم.

وأضاف عبد ربه في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، أن مصر تواصل جهودها مع إدارة مصلحة سجون الاحتلال المتعلقة بإضراب الأسرى عن الطعام، مشيراً إلى أنه لم يحصل اختراق حتى اللحظة بسبب قرار سياسي وأمني 
من أعلى المستويات في حكومة الاحتلال للحيلولة دون الوصول لاتفاق، واستخدام ملف الأسرى كورقة في الانتخابات.

وشدد عبد ربه، على أن فعاليات إسناد الأسرى في إضرابهم المفتوح عن الطعام، أخذت عدة أشكال، تضمنت وقفات واعتصامات تضامنية أمام الصليب الأحمر، وحملات على مواقع التواصل الاجتماعي، ناهيك عن دعوة من قبل هيئة الأسرى لكل أبناء شعبنا؛ لتكثيف تواجدهم وتضامنهم مع الحركة الأسيرة تعزيزاً للكرامة الوطنية.

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