قيادي بالمنظمة يكشف موعد الإعلان عن حكومة اشتية

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، أن الحكومة الفصائلية المقبلة، برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية في المرحلة الأخيرة.





وأوضح مجدلاني، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن الحكومة بالمرحلة الأخيرة من توليفتها التي يجب أن تُراعي مجموعة من العناصر الرئيسية، أبرزها الائتلاف الحزبي من خمسة فصائل بمنظمة التحرير.





وأضاف مجدلاني: "يجب على الحكومة المقبلة أن تراعي قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، والقطاع الخاص"، مرجحاً أن تكون الحكومة جاهزة قبل مدتها القانونية.







وأشار مجدلاني، إلى أن الحكومة بحاجة لقليل من الوقت؛ كي تكون جاهزة، مشدداً على أن الإعلان عن الحكومة، سيكون مطلع الأسبوع المقبل.





وحول طرح اسمه وزيراً بالحكومة المقبلة، لفت مجدلاني إلى أن الموضوع طور النقاش، وضمن المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة المقبلة.