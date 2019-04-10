الاحتلال يُفتش منازل وينصب حواجز في الخليل

رام الله - دنيا الوطنفتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عدداً من المنازل، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل عدة بلدات في محافظة الخليل.ونقلت مصادر أمنية، لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال، داهمت بلدات الظاهرية، وبيت أمر، وبيت عوا، وترقوميا، وفتشت عدة منازل فيها، عرف من أصحابها: محمد حسن الهوارين ونور الجعافرة.وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال، عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدتي حلحول وسعير، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي "جورة بحلص"، وأوقفت المركبات، وفتشتها، ودققت في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.