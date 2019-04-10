شؤون فلسطينية

شاهد: الاحتلال يُغلق باب العامود بالأقصى ويعتدي على طالب مدرسة بالضرب

شاهد: الاحتلال يُغلق باب العامود بالأقصى ويعتدي على طالب مدرسة بالضرب
شرطة الاحتلال في باب العامود
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، باب العامود (أشهر أبواب القدس القديمة) ونكلت بالمواطنين، خاصة طلبة المدارس، واعتقلت ثمانية أطفال، من بلدتي سلوان جنوب المسجد الأقصى، وجبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة.

وادعت شرطة الاحتلال، أن إغلاق باب العامود، جاء بسبب جسم مشبوه في المنطقة، علماً أن هذه الحجة تذرعت بها سلطات الاحتلال لإغلاق نفس المنطقة مؤخراً لأكثر من مرة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

واعتقلت قوات الاحتلال، طالباً بعد الاعتداء عليه بالضرب، في محيط باب العامود بمدينة القدس المحتلة، وحولته إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة المقدسة.

 

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم سبعة أطفال، بعد اقتحام منازلهم في بلدتي سلوان جنوب المسجد الأقصى، وجبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة.

وقالت (وفا): إن قوات الاحتلال اعتقلت كلاً من: خضر محمد عودة (13 عاماً) وجهاد جواد أبو رموز (15 عاماً)، وسلطان سرحان (14 عاماً)، ومحمد جواد أبو رموز (14 عاماً)، ومهند زيد مشاهرة (17 عاماً)، وعدي عدنان غيث (17 عاماً)، وعُمري سليمان مشاهرة (17 عاماً).

وأضافت، أن قوات الاحتلال حولت المعتقلين إلى مركز التوقيف والتحقيق "المسكوبية" غربي القدس المحتلة، وآخر تابع للاحتلال في شارع صلاح الدين، قبالة سور القدس من جهة باب الساهرة.

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