شؤون فلسطينية

تيسير خالد: نتائج انتخابات كنيست متوقعة وتستدعي رداً فلسطينياً مناسباً

تيسير خالد: نتائج انتخابات كنيست متوقعة وتستدعي رداً فلسطينياً مناسباً
رام الله - دنيا الوطن
علق تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، على نتائج الانتخابات التشريعية في "إسرائيل" بأنها كانت متوقعة، نظراً لاتساع ميول التطرف نحو اليمين في دولة الاحتلال، والوعود التي قطعها نتنياهو، ومعسكر اليمين المتطرف الحاكم في دولة الاحتلال للمستوطنين، بتعميق الاحتلال والاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس والاستمرار في سياسة التهويد والتمييز العنصري والتطهير العرقي الصامت، التي تجري على قدم وساق ودون توقف في القدس وفي الأغوار ومناطق جنوب الخليل، وغيرها من مناطق الضفة.

وأضاف بأن الهدايا المجانية التي تلقاها بنيامين نتنياهو على أبواب انتخابات كنيست، عززت من فرص تقدم معسكر الليكود واليمين المتطرف في انتخابات الكنيست، بدءاً بإعلان الإدارة الأميركية بالقدس "عاصمة" لدولة الاحتلال، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وأغلق القنصلية الأميركية في القدس، ودمجها في السفارة، واعترافها بما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على الجولان السوري المحتل، فضلاً عن عمليات التطبيع المخزية الجارية في عدد من العواصم العربية مع دولة الاحتلال، ورفات الجندي الإسرائيلي زخاريا بوميل، الذي فقد منذ العام 1982 في معركة السلطان يعقوب مع الجيش السوري في البقاع اللبناني.

وفي ضوء هذه النتائج، دعا خالد إلى "وقف كل رهان على فرص التقدم في التسوية السياسية من خلال المفاوضات وإلى مغادرة السياسة الانتظارية، التي سارت عليها القيادة الرسمية والتوجه دون تردد نحو لم الشمل الفلسطيني، ودعوة الكل الفلسطيني إلى حوار وطني شامل على أعلى المستويات من أجل الاتفاق على خارطة طريق وطنية للبدء بتطبيق قرارات المجلس الوطني في دورته الماضية وقرارات المجالس المركزية واللجنة التنفيذية الخاصة بتحديد العلاقة مع "إسرائيل" باعتبارها دولة معادية ودولة احتلال استعماري استيطاني، ودولة تمييز، وتفرقة عنصرية، وتطهير عرقي.

وما يترتب على ذلك من خطوات مدروسة لفك الارتباط مع الاحتلال بدءاً بوقف التنسيق الأمني وقفاً شاملاً ونهائياً، وسحب الاعتراف الفلسطيني بدولة إسرائيل مروراً بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي، والتحرر من قيوده ومن قيود جميع الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال، وانتهاء بتحرير سجل الأراضي من السيطرة الإسرائيلية ومد ولاية المحاكم الفلسطينية على جميع المقيمين على أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال، كما حددتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19 لعام 2012 والإعداد دون تردد لعصيان وطني شامل في وجه الاحتلال، باعتباره خيارنا الوطني الاستراتيجي للتحرر من الاحتلال، وإنجاز الاستقلال".

أخبار ذات صلة

أبو يوسف: نتائج الانتخابات الإسرائيلية على طاولة القيادة لتدارس الرد عليها

أبو يوسف: نتائج الانتخابات الإسرائيلية على طاولة القيادة لتدارس الرد عليها

الصالحي: تقدم نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية هو نتاجٌ للتطرف والعنصرية

الصالحي: تقدم نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية هو نتاجٌ للتطرف والعنصرية

هيئة الأسرى: لم يَحصل اختراق حتى اللحظة بملف إضراب الأسرى بسجون الاحتلال

هيئة الأسرى: لم يَحصل اختراق حتى اللحظة بملف إضراب الأسرى بسجون الاحتلال

قيادي بالمنظمة يكشف موعد الإعلان عن حكومة اشتية

قيادي بالمنظمة يكشف موعد الإعلان عن حكومة اشتية

الاحتلال يُفتش منازل وينصب حواجز في الخليل

الاحتلال يُفتش منازل وينصب حواجز في الخليل

شاهد: الاحتلال يُغلق باب العامود بالأقصى ويعتدي على طالب مدرسة بالضرب

شاهد: الاحتلال يُغلق باب العامود بالأقصى ويعتدي على طالب مدرسة بالضرب

المؤبد مع الأشغال الشاقة على مُدان بحيازة مواد مُخدرة في غزة

المؤبد مع الأشغال الشاقة على مُدان بحيازة مواد مُخدرة في غزة

قيادة فتح تعقد اجتماعاً لمناقشة ملف حكومة اشتية

قيادة فتح تعقد اجتماعاً لمناقشة ملف حكومة اشتية

التعليقات

الدنيا حكايات

الحرب القادمة مع حزب الله

الحرب القادمة مع حزب الله

شؤون فلسطينية

عشراوي: نتائج الانتخابات الإسرائيلية أكدت الإمعان في تفشي العنصرية

عشراوي: نتائج الانتخابات الإسرائيلية أكدت الإمعان في تفشي العنصرية

أبو يوسف: نتائج الانتخابات الإسرائيلية على طاولة القيادة لتدارس الرد عليها

أبو يوسف: نتائج الانتخابات الإسرائيلية على طاولة القيادة لتدارس الرد عليها

الصالحي: تقدم نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية هو نتاجٌ للتطرف والعنصرية

الصالحي: تقدم نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية هو نتاجٌ للتطرف والعنصرية

هيئة الأسرى: لم يَحصل اختراق حتى اللحظة بملف إضراب الأسرى بسجون الاحتلال

هيئة الأسرى: لم يَحصل اختراق حتى اللحظة بملف إضراب الأسرى بسجون الاحتلال

الاحتلال يُفتش منازل وينصب حواجز في الخليل

الاحتلال يُفتش منازل وينصب حواجز في الخليل

شاهد: الاحتلال يُغلق باب العامود بالأقصى ويعتدي على طالب مدرسة بالضرب

شاهد: الاحتلال يُغلق باب العامود بالأقصى ويعتدي على طالب مدرسة بالضرب

تيسير خالد: نتائج انتخابات كنيست متوقعة وتستدعي رداً فلسطينياً مناسباً

تيسير خالد: نتائج انتخابات كنيست متوقعة وتستدعي رداً فلسطينياً مناسباً

المؤبد مع الأشغال الشاقة على مُدان بحيازة مواد مُخدرة في غزة

المؤبد مع الأشغال الشاقة على مُدان بحيازة مواد مُخدرة في غزة

منوعات

هيفا وهبي بلوك جديد وجريء.. وإليسا أول المعجبين

هيفا وهبي بلوك جديد وجريء.. وإليسا أول المعجبين

أول ظهور لابنة الفنانة ناهد شريف.. هل ورثت جمال والدتها؟

أول ظهور لابنة الفنانة ناهد شريف.. هل ورثت جمال والدتها؟

مادونا تغني في إسرائيل بمليون دولار

مادونا تغني في إسرائيل بمليون دولار

شاهد: رد فعل أمين زوج الدكتورة خلود بعد إحراجه بتعليق يخصها

شاهد: رد فعل أمين زوج الدكتورة خلود بعد إحراجه بتعليق يخصها

3 أورام في الرأس.. الإعلامية صابرين بورشيد في خطر

3 أورام في الرأس.. الإعلامية صابرين بورشيد في خطر

عمرو واكد يستخدم سكارليت جوهانسون ليسخر من اتهامات سعيه لمنصب سياسي في مصر

عمرو واكد يستخدم سكارليت جوهانسون ليسخر من اتهامات سعيه لمنصب سياسي في مصر

رغم رحيله.. منذر رياحنة يُعلن ظهور ياسر المصري في دراما رمضان ويعرض الصور

رغم رحيله.. منذر رياحنة يُعلن ظهور ياسر المصري في دراما رمضان ويعرض الصور

كيف ردت دنيا بطمة على رغبة حلا الترك في عودة والدها لوالدتها؟

كيف ردت دنيا بطمة على رغبة حلا الترك في عودة والدها لوالدتها؟

حقيقة وفاة مقدم برنامج &#34;خواطر&#34;

حقيقة وفاة مقدم برنامج "خواطر"

شاهد عيان في قضية الفنانة &#34;زينة&#34; يؤكد ضربها لطفلة

شاهد عيان في قضية الفنانة "زينة" يؤكد ضربها لطفلة

عربي

ترامب يتغزل بالسيسي

ترامب يتغزل بالسيسي

وصل لمقر رئاسة الجمهورية: بن صالح يتولى مهامه رسمياً رئيساً للجزائر

وصل لمقر رئاسة الجمهورية: بن صالح يتولى مهامه رسمياً رئيساً للجزائر

مقتل ثمانية أشخاص إثر انفجار قنبلة في مدينة الرقة السورية

مقتل ثمانية أشخاص إثر انفجار قنبلة في مدينة الرقة السورية

الحزب الحاكم بالسودان ينظم مظاهرة الخميس والمعارضة تؤكد مقتل 20 شخصاً منذ السبت

الحزب الحاكم بالسودان ينظم مظاهرة الخميس والمعارضة تؤكد مقتل 20 شخصاً منذ السبت