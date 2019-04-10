دولي

تَعَرَّف على إجراءات تشكيل الحكومة الإسرائيلية المُقبلة

تَعَرَّف على إجراءات تشكيل الحكومة الإسرائيلية المُقبلة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن إجراءات تشكيل الحكومة المقبلة ستبدأ بعد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات العامة، لافتةً إلى أن الرئيس الإسرائيلي، سيبدأ مباشرة مشاوراتٍ مع ممثلي الكتل البرلمانية، لكي يختار من يرتئيه صاحب الاحتمال الأكبر لتشكيل الحكومة الجديدة.

وحسب القناة، فإنه بعد فترة أقصاها سبعة أيام من يوم إعلان النتائج، يكلف الرئيس أحد أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة، شريطة أن يكون ذلك العضو قد أبدى موافقته على القيام بهذه المهمة، فيشرع بعملية التشكيل بمفاوضات مع الكتل البرلمانية، وله فترةٌ أقصاها 28 يوماً لإتمام تشكيل الحكومة والائتلاف الحكومي.

وأوضحت القناة، أنه في حال لم يتمكن عضو الكنيست من تحقيق مهمته في تلك الفترة، فيمكن أن يمددها الرئيس الإسرائيلي بـ 14 يوماً أخرى ثلاث مرات، فتصل فترات التمديد الكاملة إلى 42 يوماً.

وبمجرد استكمال تشكيل الحكومة، يقوم النائبُ المكلف بالتشكيل، بإبلاغ الرئيس الإسرائيلي، ورئيس كنيست، فيحدد موعداً لعقد جلسةٍ أولى في كنيست للإعلان عن الحكومة الجديدة.

وبعد ذلك، تُعلن الحكومة عن خطوطها العريضة وسياستها في مختلف المجالات، وتوزيع الحقائب الوزارية، وتطلب ثقة كنيست، ويصبح من شَكّل الحكومة رئيساً لها، فتباشر الحكومة عملها التنفيذي رسمياً.

وأشارت القناة، إلى أنه في حال تعذر على عضو كنيست الأول تشكيل الحكومة حتى بعد كل التمديدات الزمنية، أي بعد مضي 70 يوماً، يكلف الرئيس الإسرائيلي، عضو كنيست آخر بمهمة تشكيل الحكومة.

وإذا باءت بالفشل جهود النائب الثاني، فإن كل إجراءات التشكيل تتوقف، ويُعلن عن إجراءِ انتخابات جديدة خلال فترةٍ أقصاها 90 يوماً.

ولفتت القناة، إلى أن الحكومة الحالية تواصل مهامها إلى أن يُعلن عن تشكيل حكومة جديدة تحل مكانها.

وكانت عملية الانتخابات الإسرائيلية، الـ 21 لكنيست، بدأت منذ الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، في جميع أنحاء البلاد، بمشاركة 40 قائمة انتخابية.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، تم افتتاح 10720 صندوقاً وزعت في جميع أنحاء البلاد، وسيشارك بهذه العملية 6.339.279 ناخباً إسرائيلياً، من أصحاب حق الاقتراع، منهم نحو 950 ألفاً من المواطنين العرب.

ووفقاً لوسائل الإعلام الإسرائيلية، سيتم إغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة العاشرة مساء اليوم، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية صباح يوم الأربعاء.

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