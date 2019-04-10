المؤبد مع الأشغال الشاقة على مُدان بحيازة مواد مُخدرة في غزة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة بداية غزة، أمس، حكمًا بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة، بحق مواطن أدين بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.وأدانت هيئة المحكمة المدان بالتهم المسندة إليه في لائحة الاتهام، حيث حكمت بمعاقبة المواطن (أ- ب) بالحبس المؤبد مع الأشغال الشاقة، ومصادرة المواد المضبوطة وإتلافها، وذلك عن تهمة حيازة المواد المخدرة من نوع الحشيش بقصد الإتجار.حيث بلغ وزن المضبوطات 883.3 جرام من الحشيش، وذلك خلافاً لمواد القانون، وجاء الحكم بعد عدة جلسات محكمة مطولة تم خلالها سماع بيّنات الإثبات والدفاع.يذكر بأن المجلس الأعلى للقضاء، قد شارف على الانتهاء من مسابقة قاضي صلح، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على المحاكم من حيث زيادة هيئات محاكم البداية، وسيقلل من مساحات التأجيل المتباعدة في محاكم البداية والاستئناف، من خلال الشروع في تقديم مواعيد الجلسات البعيدة، وذلك في إطار جهود المجلسالحثيثة للتخفيف عن كاهل المواطنين؛ لتعزيز سيادة الأمن والعدل في الشارع الفلسطيني واقعاً.