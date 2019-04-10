قيادة فتح تعقد اجتماعاً لمناقشة ملف حكومة اشتية

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



كشفت مصادر فتحاوية مُطلعة، أن الحركة ستعقد اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمناقشة ملف الحكومة الفصائلية المقبلة، برئاسة عضو اللجنة المركزية لفتح محمد اشتية.







وقالت المصادر: إن الاجتماع الداخلي، الذي ستعقده الحركة بمدينة رام الله، سيناقش آخر مستجدات ومشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، مرجحاً أن تتم مناقشة أسماء الوزراء.







ولم توضح المصادر طبيعة الاجتماع أو الشخصيات القيادية المشاركة فيه، إلا أنه مخصص لمناقشة ملف حكومة اشتية.





يذكر، أن الرئيس محمود عباس، كلف محمد اشتية، بتشكيل الحكومة الفصائلية المقبلة، والتي سيشارك فيها خمسة فصائل إلى جانب حركة فتح.

