البرغوثي: نتائج الانتخابات الإسرائيلية تؤكد رسوخ نظام (الأبرتهايد) وموت ما يُسمى"معسكر السلام"

رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي: إن نتائج الانتخابات الإسرائيلية، أكدت أن التنافس يجري بين اليمين العنصري ويمين عنصري آخر، وكلاهما يسعى لترسيخ نظام (الأبرتهايد) العنصري والاستعمار الاستيطاني، وأن أبرز نتائج الانتخابات موت ما يُسمى "معسكر السلام وحل الدولتين".وأشار البرغوثي إلى أن أبرز نتائج الانتخابات، تعزز مواقع الأحزاب العنصرية والدينية المتطرفة.وقال البرغوثي: إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة، لن تختلف عن القائمة، إلا أنها ستكون أشد وقاحة في مساعيها الاستيطانية ومحاولاتها ضم وتهويد الضفة الغربية.وقال البرغوثي: إن أمامنا كفلسطينيين تحدٍ خطير، لا يمكن أن نواجهه إلا بتحقيق الوحدة الوطنية، وباستراتيجية كفاحية موحدة.