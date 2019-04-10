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ترامب يتغزل بالسيسي

ترامب يتغزل بالسيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في البيت الأبيض، بإحراز تقدم كبير مع مصر، فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

وقال ترامب أثناء محادثات مع السيسي: "أعتقد أنه يقوم بعمل رائع، لم يكن لدينا على الإطلاق علاقة أفضل بين مصر والولايات المتحدة أكثر من علاقتنا الآن".

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي، والسيسي إلى جانبه، إن لديهما أشياء مهمة تتعلق بمناقشة القضايا العسكرية والتجارية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعربت فيه الحكومة الأمريكية، ومشرعون أمريكيون عن قلق بشكل خاص، إزاء ما أعُلن عن توقيع مصر صفقة بقيمة ملياري دولار مع روسيا لشراء أكثر من 20 طائرة مقاتلة من طراز (سوخوي- إس يو- 35) بالإضافة إلى سجل مصر في حقوق الإنسان.

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