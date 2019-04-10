دولي

أول تعليق من حزب العمل على الهزيمة في الانتخابات الإسرائيلية

أول تعليق من حزب العمل على الهزيمة في الانتخابات الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
حصل حزب العمل الإسرائيلي، في عينات نتائج الانتخابات على ما بين 8 و10 مقاعد، ولكن هذا الرقم انخفض إلى 6 بعد فرز أكثر من 95% من الأصوات، وقبل ظهور النتائج شبه النهائية، صرح رئيس الحزب آفي غباي، أن النتائج تعني "خيبة أمل كبيرة".

وقال غباي: "هذا ليس بالأمر السهل بالنسبة لنا وبالنسبة لي، لم أكن أتمنى انتهاء الأمر هكذا، لقد حاولنا أن نبني فريقًا ممتازًا، وقد نجحنا في القيام بحملة ممتازة؛ لكن الواقع السياسي ذهب في اتجاه مختلف، أدركنا أننا سنحتاج إلى تحالفات سياسية، لكن لم يكن هناك من كان على استعداد للتحالف مع أيديولوجيتنا ومسارنا".

وذكر غباي "إذا بقينا مع نتنياهو كرئيس للوزراء، فإن كل تحذيراتنا في الأشهر الأخيرة ستتحقق، لقد حذرنا من أن أصوات معسكرنا ستدخل أعضاء الكنيست يمثلون يمينًا أيديولوجيًا متشددًا ولا يمثلون مواقفنا، وآمل أن يشكّل بيني غانتس الحكومة، وقد تحدثنا هذا المساء، ووعدت ببذل كل شيء لمساعدته".

وقال عضو الكنيست السابق، إيتان كابل، الذي تم ترشيحه في المركز الخامس عشر بعد مواجهة علنية مع غباي: "هذه أصعب أمسية في تاريخ بيتي، لقد نفذ غباي وعده، وهدم البيت علينا، الفشل مسجل باسمه فقط، لم يعد لديه تفويض بإدارة الحزب، وعليه أن يستقيل هذا المساء".

وقالت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش، التي تحتل المرتبة الخامسة في قائمة حزب العمل، بعد نشر النتائج: "هذه ضربة مؤلمة، وهي أدنى نتيجة لحزب العمل على الإطلاق، لقد تعرض اليسار الصهيوني لضربة شديدة، ويجب على المرء أن يجري حسابا مع النفس بعد هذه الليلة، لدينا طريق طويل وصعب، ودستور حزب العمل ينص على إجراء انتخابات لمنصب الرئيس بعد 14 شهرًا على الأكثر من الانتخابات التي لم يفز فيها الحزب برئاسة الوزراء."

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