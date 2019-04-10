ميرتس: من المبكر الحديث عن الحكومة لكننا طلبنا حقيبة المعارف

رام الله - دنيا الوطنبعد ظهور نتائج التصويت النموذجي في الانتخابات الإسرائيلية، قالت رئيسة حركة (ميرتس)، تمار زاندبرغ: "لست أحمل بشائر أكثر من اللزوم، سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى نعرف النتائج، ولكن على الأقل وفقًا لبعض العينات، يبدو أن هناك فرصة لتحقيق انقلاب".وأضافت: "نحن نمثل جمهورًا يريد اختيار مسار مختلف، والليلة لدينا فرصة للانقلاب. للأسف، لا أستطيع القول أي شيء أكثر من ذلك، سيكون لدينا ليلة طويلة صعبة ولن نعرف قبل فرز آخر صوت، لكن لدينا أمل نخرج به من هنا هذا المساء، وفي أوقات كهذه، هذا ليس أمراً غير مهم".كما قالت زاندبرغ: "السياسة الإسرائيلية لم تنجح في فعل ما تفعله ميرتس: إعطاء أمل حقيقي وإيصال رسالة مفادها أن جميع مواطني البلد متساوون، وإذا كان هناك شيء واحد واضح بالفعل - ولا يوجد شيء واضح بعد - فهو أنه بدون أن تتعامل السياسة الإسرائيلية بشكل متساو لن يكون لها أمل ولا مستقبل". وقالت: "كانت هذه معركة انتخابات صعبة، لا أذكر مثلها، وحقيقة أننا لا نعرف النتائج هي جزء من التحدي والصعوبة".