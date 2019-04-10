وزير إسرائيلي: الحكومة المُقبلة ستُطبق السيادة على الضفة الغربية ومستوطناتها

رام الله - دنيا الوطن

قال القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس: إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ستطبق السيادة على الضفة الغربية ولا سيما المستوطنات.



وأضاف كاتس، وفق ما أوردت القناة (12) الإسرائيلية، أن قضية ضم الضفة الغربية، سيتم تنسيقها مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لن يتم تشكيل حكومة وحدة، بل ستكون يمينية.ورجح كاتس، أن يكون أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب إسرائيل بيتنا، بشكل كبير ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة.