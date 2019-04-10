دولي

وزير إسرائيلي: الحكومة المُقبلة ستُطبق السيادة على الضفة الغربية ومستوطناتها

وزير إسرائيلي: الحكومة المُقبلة ستُطبق السيادة على الضفة الغربية ومستوطناتها
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس: إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ستطبق السيادة على الضفة الغربية ولا سيما المستوطنات.

وأضاف كاتس، وفق ما أوردت القناة (12) الإسرائيلية، أن قضية ضم الضفة الغربية، سيتم تنسيقها مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لن يتم تشكيل حكومة وحدة، بل ستكون يمينية.

ورجح كاتس، أن يكون أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب إسرائيل بيتنا، بشكل كبير ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة.

أخبار ذات صلة

تَعَرَّف على إجراءات تشكيل الحكومة الإسرائيلية المُقبلة

تَعَرَّف على إجراءات تشكيل الحكومة الإسرائيلية المُقبلة

أول تعليق من حزب العمل على الهزيمة في الانتخابات الإسرائيلية

أول تعليق من حزب العمل على الهزيمة في الانتخابات الإسرائيلية

ميرتس: من المبكر الحديث عن الحكومة لكننا طلبنا حقيبة المعارف

ميرتس: من المبكر الحديث عن الحكومة لكننا طلبنا حقيبة المعارف

بسبب روسيا.. وزير الخارجية الأمريكي يتعهد بفرض عقوبات على مصر

بسبب روسيا.. وزير الخارجية الأمريكي يتعهد بفرض عقوبات على مصر

تَحطُم مُقاتلة يابانية اختفت عن شاشات الرادار فوق المحيط الهادي

تَحطُم مُقاتلة يابانية اختفت عن شاشات الرادار فوق المحيط الهادي

واشنطن ترفض تحديد موقفها من ضم الضفة الغربية لإسرائيل

واشنطن ترفض تحديد موقفها من ضم الضفة الغربية لإسرائيل

غانتس: نحن المنتصرون في الانتخابات وعلى نتنياهو احترام رأي الناخب

غانتس: نحن المنتصرون في الانتخابات وعلى نتنياهو احترام رأي الناخب

&#34;آه يا حنان&#34; في صندوق الانتخابات الإسرائيلية

"آه يا حنان" في صندوق الانتخابات الإسرائيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

الحرب القادمة مع حزب الله

الحرب القادمة مع حزب الله

شؤون فلسطينية

الاحتلال يُفتش منازل وينصب حواجز في الخليل

الاحتلال يُفتش منازل وينصب حواجز في الخليل

شاهد: الاحتلال يُغلق باب العامود بالأقصى ويعتدي على طالب مدرسة بالضرب

شاهد: الاحتلال يُغلق باب العامود بالأقصى ويعتدي على طالب مدرسة بالضرب

تيسير خالد: نتائج انتخابات كنيست متوقعة وتستدعي رداً فلسطينياً مناسباً

تيسير خالد: نتائج انتخابات كنيست متوقعة وتستدعي رداً فلسطينياً مناسباً

المؤبد مع الأشغال الشاقة على مُدان بحيازة مواد مُخدرة في غزة

المؤبد مع الأشغال الشاقة على مُدان بحيازة مواد مُخدرة في غزة

البرغوثي: نتائج الانتخابات الإسرائيلية تؤكد رسوخ نظام (الأبرتهايد) وموت ما يُسمى&#34;معسكر السلام&#34;

البرغوثي: نتائج الانتخابات الإسرائيلية تؤكد رسوخ نظام (الأبرتهايد) وموت ما يُسمى"معسكر السلام"

الهيئة العامة للشؤون المدنية بالمحافظات الجنوبية تصدر مجموعة من التسهيلات للتجار

الهيئة العامة للشؤون المدنية بالمحافظات الجنوبية تصدر مجموعة من التسهيلات للتجار

مدى: 111 اعتداء ضد الحريات الإعلامية خلال آذار معظمها فلسطينية

مدى: 111 اعتداء ضد الحريات الإعلامية خلال آذار معظمها فلسطينية

خريشة: بعض وزراء حكومة اشتية لم يَحظ بمقعد مجلس قروي

خريشة: بعض وزراء حكومة اشتية لم يَحظ بمقعد مجلس قروي

منوعات

مادونا تغني في إسرائيل بمليون دولار

مادونا تغني في إسرائيل بمليون دولار

شاهد: رد فعل أمين زوج الدكتورة خلود بعد إحراجه بتعليق يخصها

شاهد: رد فعل أمين زوج الدكتورة خلود بعد إحراجه بتعليق يخصها

3 أورام في الرأس.. الإعلامية صابرين بورشيد في خطر

3 أورام في الرأس.. الإعلامية صابرين بورشيد في خطر

عمرو واكد يستخدم سكارليت جوهانسون ليسخر من اتهامات سعيه لمنصب سياسي في مصر

عمرو واكد يستخدم سكارليت جوهانسون ليسخر من اتهامات سعيه لمنصب سياسي في مصر

رغم رحيله.. منذر رياحنة يُعلن ظهور ياسر المصري في دراما رمضان ويعرض الصور

رغم رحيله.. منذر رياحنة يُعلن ظهور ياسر المصري في دراما رمضان ويعرض الصور

كيف ردت دنيا بطمة على رغبة حلا الترك في عودة والدها لوالدتها؟

كيف ردت دنيا بطمة على رغبة حلا الترك في عودة والدها لوالدتها؟

حقيقة وفاة مقدم برنامج &#34;خواطر&#34;

حقيقة وفاة مقدم برنامج "خواطر"

شاهد عيان في قضية الفنانة &#34;زينة&#34; يؤكد ضربها لطفلة

شاهد عيان في قضية الفنانة "زينة" يؤكد ضربها لطفلة

إبنة فيروز تثير الجدل بردّها على &#34;دواعش الفن&#34;

إبنة فيروز تثير الجدل بردّها على "دواعش الفن"

إليسا تبهر جمهورها بالرقص الشرقي

إليسا تبهر جمهورها بالرقص الشرقي

عربي

ترامب يتغزل بالسيسي

ترامب يتغزل بالسيسي

وصل لمقر رئاسة الجمهورية: بن صالح يتولى مهامه رسمياً رئيساً للجزائر

وصل لمقر رئاسة الجمهورية: بن صالح يتولى مهامه رسمياً رئيساً للجزائر

مقتل ثمانية أشخاص إثر انفجار قنبلة في مدينة الرقة السورية

مقتل ثمانية أشخاص إثر انفجار قنبلة في مدينة الرقة السورية

الحزب الحاكم بالسودان ينظم مظاهرة الخميس والمعارضة تؤكد مقتل 20 شخصاً منذ السبت

الحزب الحاكم بالسودان ينظم مظاهرة الخميس والمعارضة تؤكد مقتل 20 شخصاً منذ السبت