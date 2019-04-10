الهيئة العامة للشؤون المدنية بالمحافظات الجنوبية تصدر مجموعة من التسهيلات للتجار

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية في المحافظات الجنوبية عن مجموعة من التسهيلات للتجار الجدد .حيث قررت الهيئة عن بدء إستلام طلبات التجار الجدد ( لأول مرة ) وفق المعايير المطلوبة مع اصطحاب الأوراق اللازمة ( السجل التجاري - دعوة رسمية - فواتير ضريبية ) ابتداء من اليوم الثلاثاء بتاريخ ٩/٤/٢٠١٩ وتسليم الاوراق في الهيئة العامة للشؤون المدنية في مدينة غزة - قصر الحاكم .