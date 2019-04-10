دولي

بسبب روسيا.. وزير الخارجية الأمريكي يتعهد بفرض عقوبات على مصر

بسبب روسيا.. وزير الخارجية الأمريكي يتعهد بفرض عقوبات على مصر
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة، ستفرض عقوبات على مصر، حال شرائها مقاتلات روسية من "طراز سو- 35".

وقال بومبيو، في جلسة استماع للجنة مجلس الشيوخ الأمريكي المختصة بميزانية العام 2020: "أكدنا بوضوح أن شراء مثل هذه المنظومات، سيتسبب في تطبيق عقوبات بالتوافق مع قانون التصدي لأعداء الولايات المتحدة من خلال العقوبات"، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).

وتابع بومبيو: "تلقينا تأكيدات من قبلهم، أنهم يفهمون هذا الأمر جيداً، وآمل جداً في أن يقرروا عدم المضي قدماً في إتمام هذه الصفقات".  

وهددت الولايات المتحدة مراراً، الدول الأخرى التي تريد شراء السلاح الروسي، بينها الصين وتركيا والهند ومصر، بفرض عقوبات عليها بموجب "قانون التصدي لأعداء أمريكا عبر العقوبات"، الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

ونشرت صحيفة "كومرسانت" الروسية في 18 آذار/ مارس الماضي، تقريراً ذكر أن روسيا ومصر وقعتا عقداً لتوريد مقاتلات "سو- 35" إلى القاهرة.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها، أن سريان مفعول الاتفاق بهذا الخصوص الذي يقضي بتوريد أكثر من 20 طائرة ووسائل الإصابة الجوية بمبلغ نحو ملياري دولار، بدأ نهاية عام 2018، مضيفة أن توريد هذه المقاتلات إلى مصر قد يتم في الفترة ما بين عامي 2020 و2021.

وتصريحات بومبيو اليوم تأتي بالتزامن مع زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى واشنطن، حيث يلتقي نظيره الأمريكي، الذي أعلن في مستهل محادثاتهما، أنهما سيبحثان عدداً من "المواضيع العسكرية المهمة".

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