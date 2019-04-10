دولي

تَحطُم مُقاتلة يابانية اختفت عن شاشات الرادار فوق المحيط الهادي

تَحطُم مُقاتلة يابانية اختفت عن شاشات الرادار فوق المحيط الهادي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الدفاع الياباني، تاكيشي ايفايا، تحطم المقاتلة "إف- 35 أي" التابعة لسلاح الجو الياباني، التي اختفت أمس الثلاثاء عن شاشات الرادار.

وبذلك، يكون الوزير، قد أكد الأنباء التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية سابقاً، حول العثور على حطام المقاتلة في المحيط الهادئ في منطقة مقاطعة اوموري اليابانية، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).

وقال الوزير الياباني، إن أربع مقاتلات يابانية، انطلقت من قاعدة ميساوا الجوية في مهمة تدريبية، وأن إحدى المقاتلات أفادت بأنها أنهت التدريب، ثم اختفت بعد ذلك من شاشات الرادار، وفقد الاتصال بها.

وأشار الوزير إلى أن اليابان، تعمل حالياً ما بوسعها للبحث عن طيار المقاتلة، حيث اعتذر أمام السكان المحليين من إزعاجهم، مؤكداً استمرار التحقيق في أسباب الكارثة.

وأفادت وسائل إعلام يابانية، مساء أمس الثلاثاء، باختفاء مقاتلة من طراز "إف- 35" تابعة لسلاح الجو الياباني من شاشات الرادار، أثناء قيامها بتحليق تدريبي فوق المحيط الهادئ.

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