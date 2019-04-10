الشؤون المدنية في المحافظات الجنوبية تُصدر مجموعة من التسهيلات للتجار

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية في المحافظات الجنوبية، عن مجموعة من التسهيلات للتجار الجدد.وقررت الهيئة، بدء استلام طلبات التجار الجدد، لأول مرة، وفق المعايير المطلوبة مع اصطحاب الأوراق اللازمة (السجل التجاري- دعوة رسمية- فواتير ضريبية) ابتداء من يوم الثلاثاء بتاريخ 9/4/2019 وتسليم الأوراق في الهيئة العامة للشؤون المدنية في مدينة غزة- قصر الحاكم.