واشنطن ترفض تحديد موقفها من ضم الضفة الغربية لإسرائيل

رام الله - دنيا الوطنرفض وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، تحديد موقف الولايات المتحدة من ضم محتمل من جانب إسرائيل لمستوطنات الضفة الغربية، رافضاً أن يؤكد دعم واشنطن لإنشاء دولة فلسطينية.وفي جلسة استماع أمام لجنة فرعية في مجلس الشيوخ، التي تزامنت مع الإعلان عن النتائج شبه النهائية لانتخابات الكنيست، وتفوق معسكر اليمين الذي يقوده بنيامين نتنياهو، رفض بومبيو الإجابة على سؤال السناتور الديمقراطي كريس فان هولين، عما إذا كانت إدارة دونالد ترامب، ستعارض "ضم إسرائيل بشكل أحادي لكل الضفة الغربية أو لجزء منها"، وفق ما أورد موقع (عرب 48).ورفض بومبيو، تأكيد الدعم الأميركي لحل قائم على أساس الدولتين، كانت الإدارات الأميركية السابقة دافعت عنه، قائلاً: "في النهاية، سيقرر الإسرائيليون والفلسطينيون، كيف سيجدون حلا لذلك".وأضاف أن مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، صهره جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات سيقدمان قريباً اقتراحاً "لتسوية مشكلة مستمرة منذ عقود، ولم تتمكن الإدارات السابقة من حلها".وتابع: "سترون مقترحنا، فهذه الخطة سيتم الكشف عنها في وقت ليس ببعيد، ونأمل أن تكون هناك بعض الأفكار المختلفة والفريدة التي تسمح للإسرائيليين والفلسطينيين بالتوصل إلى حل للنزاع".