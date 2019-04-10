شؤون فلسطينية

خريشة: بعض وزراء حكومة اشتية لم يَحظ بمقعد مجلس قروي

خريشة: بعض وزراء حكومة اشتية لم يَحظ بمقعد مجلس قروي
حسن خريشة
رام الله - دنيا الوطن
قال حسن خريشة، عضو المجلس التشريعي السابق: إن بعض وزراء حكومة محمد اشتية الجديدة، لم يحظ بعضوية بلدية أو مجلس قروي.

وتحت عنوان: تمهل قليلًا، خاطب خريشة، رئيس الحكومة قائلاً: أخي د. محمد اشتية، بكل الحب والتقدير وعلمي المسبق بقدرتك وجديتك، أتمنى عليك التريث في اختيار فريق عملك، فنحن نحتاج إلى توافق شعبي أولاً، ووطني ثانياً بمن سيتحمل المسؤولية.

وقال: "مع كل الاحترام لكل الفصائل، صغيرها وكبيرها، ورغم علمك وعلمي الهوة الكبيرة وحالة عدم الثقة المتنامية مع الناس وأنت رأيت واستمعت لحالات الاستقالات، وعدم الرضى التي سادت بعض قيادات هذه الفصائل، لأن البعض منهم يرى في كونه وزيراً مكسباً شخصياً له، وإلا ماذا يهم إذا كان الاسم (س- أو ص- أو ع)؟ علماً أن قسماً كبيراً منهم لم يحظ بمقعد في بلدية أو مجلس قروي في انتخابات الهيئات المحلية، ولن نتحدث عن التشريعي.

وأضاف خريشة: "لذا أتمنى عليك أن تعيد النظر وتبحث مجدداً في مشاركة حماس والجهاد والجبهتين في إطار حكومة أنت سميتها حكومة الكل الفلسطيني، عندها سيتم التحضير جدياً لإجراء انتخابات، وتهيئة الأجواء والمناخات المناسبة لإجرائها، فحكومتك في ظل تغييب المؤسسات الرقابية، وتحديداً الجسم التشريعي، ستتعرض لكثير من النقد، فالمطلوب تحصينها وطنياً بمشاركة الجميع، بحيث تكون قادرة على تعزيز صمود الناس، واستعادة الثقة المفقودة معهم واستعادة وحدة شعبنا والتصدي لصفقة القرن".

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