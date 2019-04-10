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شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يُؤكد أهمية احترام الحريات العامة واستقلال القضاء

الرئيس عباس يُؤكد أهمية احترام الحريات العامة واستقلال القضاء
رام الله - دنيا الوطن
تسلّم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الثلاثاء، تقرير النيابة العامة السنوي للعام 2018، خلال استقبال وفد النيابة العامة برئاسة النائب العام أكرم الخطيب، ورؤساء النيابة العامة. 

جرى ذلك بحضور، المستشار القانوني للرئيس، على مهنا، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية، مجدي الخالدي، ورئيس ديوان الرئاسة، انتصار أبو عمارة.

وأكد الرئيس عباس، أهمية احترام الحريات العامة، واستقلال القضاء وسيادة القانون، مشيداً بالإنجازات التي حققتها النيابة العامة، والجهود التي تقوم بها لحفظ القانون والنظام العام.

وأطلع الخطيب، الرئيس، على نتائج التقرير السنوي، والإنجازات التي حققتها النيابة العامة، مرتكزة على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، وحماية الحريات العامة، بحسب الوكالة الرسمية.

وأشار النائب العام، إلى الخطط التي وضعتها النيابة العامة لتطوير عملها لجهة تحقيق الأهداف، التي تسعى لإنجازها خلال الفترة المقبلة.

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