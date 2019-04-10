ضبط 5000 صوص لاحم مهربة من إسرائيل غرب جنين

رام الله - دنيا الوطنضبطت طواقم الضابطة الجمركية ووزارة الزراعة أمس الثلاثاء،(5000) صوص لاحم قادم من إسرائيل، مقيدة غرب جنين.وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية، أنه بناء على معلومات لدى مديرية الزراعة في المحافظة، عن إدخال أحد التجار لكمية من الصيصان اللاحمة المقيدة من إسرائيل، توجهت على الفور طواقم الضابطة الجمركية وجهات الإختصاص من الزراعة لمزرعة التاجر، وبعد الفحص والتحري، تبين أنها قادمة من إسرائيل، وبناء عليه، قررت اللجنة التحفظ على الكمية في مزرعة التاجر لحين اتخاذ قرار بشأنها، وإنهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة.